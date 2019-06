L’économiste Abdelhak Lamiri : Encourager les PME

«Nous sommes déjà dans une situation compliquée parce qu’on voit que les acteurs de la transition sont divers et les stratégies ne sont pas coordonnées».

L’économiste Abdelhak Lamiri a été direct en avouant qu’«on est dans une logique de désordre pour le moment qui a un impact très négatif sur l’économie, les entreprises et le comportement des agents économiques». Invité hier de la rédaction de la Chaîne III de la Radio nationale, l’expert a affirmé, par conséquent, qu’il «faudrait s’inspirer des expériences de transition réussies», en insistant sur le fait qu’«il ne faudrait pas que tous les Algériens et tous les acteurs de cette transition politique, qui pour le moment ne fonctionne pas bien d’ailleurs, perdent de vue les objectifs essentiels, à savoir construire une deuxième République démocratique, moderne, de haut niveau et récupérer le maximum de richesses du pays dilapidées». Aussi, «il faut dépasser les objectifs secondaires», et «faire l’objet d’une sagesse collective qui fasse que l’on puisse arriver à concrétiser ces objectifs à moindre coût», estime l’invité de la rédaction, l’économiste Abdelhak Lamiri. Autrement dit, «il faudrait développer une stratégie économique, mais cette stratégie ne peut pas se faire sans un minimum de calme politique et de sagesse de part et d’autre» et sans «un dialogue serein» entre les acteurs de la société civile et les décideurs. A l’évidence, «les gens qui ont corrompu le système doivent être certes pénalisés, mais il faut aller vers une logique de sagesse où il faut dépasser l’esprit de prison, de règlement de comptes et de vengeance», a-t-il ajouté.

Les décideurs devront également «s’engager à aller vers une transition politique et des élections propres et qu’il y ait une politique d’apaisement, parce qu’il y va de l’avenir économique du pays pour permettre de mettre une stratégie d’investissement, de développement de PME, afin que le secteur industriel reprenne ses droits, et ainsi tout sera remis dans l’ordre, et à ce moment-là, on pourra aller, ce qui n’est pas impossible, vers des politiques d’émergence», a déclaré Abdelhak Lamiri.

Avant d’avertir que «tant que la situation politique est explosive, on va droit vers la récession», puis il admet qu’on est «pratiquement dans la récession, puisque déjà, la croissance économique, selon la Banque mondiale, va au moins régresser de 1,5%». L’économiste estime que cette moyenne serait dépassée «parce que la situation s’envenime ces derniers mois», d’où la nécessité de «mettre en place des politiques managériales, surtout pour les entreprises en difficulté». Et de rappeler que «des plans de licenciements sont déjà en cours dans certains secteurs». Aussi, enchaînera-t-il, «en cas de problèmes juridiques, il faudra prendre en compte les aspects économiques et sociaux, pour sauvegarder l’outil de production». Pour cela, «la justice a intérêt à avoir des structures d’expertise qui feront en sorte d’éviter l’expérience d’El Khalifa, pour des considérations politiques, avoir un complément d’analyses économiques pour les entreprises qui subissent des actions judiciaires» pour éviter des pertes. «Aujourd’hui, la situation politique est prioritaire», selon lui. S’exprimant par rapport à la problématique de récupération de l’argent algérien transféré illicitement vers l’étranger, l’intervenant précise que «même si on n’a pas signé des conventions avec certains pays, il y a des mécanismes» qui nous permettent d’engager une telle procédure.

Aussi, recommande-t-il, «il faut mettre en place un comité technique et des mécanismes pour travailler rapidement sur le dossier et bloquer les comptes à l’étranger car on est en retard».

Et de souligner qu’on peut solliciter l’organisme spécialisé de l’ONU ainsi que des sociétés d’expertise internationales sur la base de contrats dans le cadre de l’action judiciaire. D’autant plus, dira-t-il, qu’on n’est pas très avancés dans le domaine de l’intelligence économique. «Mais la diaspora peut très bien aider dans cette démarche», ajoutera-t-il.

D. Akila