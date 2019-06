Consommation de stupéfiants et de psychotropes, DGSN : 7.097 actions de sensibilisation

La Direction générale de la Sûreté nationale a organisé 7.097 actions de sensibilisation au niveau national, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de sensibilisation aux dangers de consommation de stupéfiants et de psychotropes.

Le programme de ces campagnes de sensibilisation a été tracé, à l'issue d'une étude menée sur le terrain et d’une analyse des statistiques enregistrées par les brigades de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants.

Celui-ci comprend plusieurs actions de proximité supervisées par des cadres et des psychologues de la DGSN.

À cet effet, 1.753 séminaires et rencontres de sensibilisation, ainsi que 1.981 conférences et cours de sensibilisation ont été organisés, outre le lancement de 458 caravanes de sensibilisation et des portes ouvertes organisées au niveau des cités et agglomérations, ainsi que des centres de formation professionnelle, des établissements d'éducation, des universités, des places publiques et des plages.

La stratégie de prévention et de sensibilisation a permis la programmation de 41 actions d'accompagnement et d'orientation au profit des toxicomanes au niveau national, et ce afin de leur assurer l'accompagnement socio-psychologique nécessaire.

Les éléments de police ont traité, durant le mois de Ramadhan dernier, 150 affaires au niveau national, qui se sont soldées par la saisie de 1,384 tonne de drogues et 30.769 comprimés psychotropes, outre l'arrestation de 230 individus.



Arrestation de 2.251 personnes



2251 personnes faisant l'objet de mandats de justice ont été arrêtées durant les cinq derniers mois de l'année en cours à travers le territoire national."En plus de son action continue de lutte contre la criminalité sous toutes ses formes, la Sûreté nationale a inscrit ,dans le cadre de sa nouvelle approche de réduction du potentiel criminel, la traque des auteurs d'infractions à la loi, objets de mandats de justice. Cette approche qui s'appuie sur l'engagement permanent de l'ensemble des services de police a pour but la diminution du taux de la criminalité et le renforcement du sentiment de sécurité chez le citoyen", a affirmé la DGSN. Elle a indiqué que durant les cinq derniers mois de 2019, 2251 individus ont été arrêtés . "391 personnes recherchées pour trafic et commercialisation illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, 339 recherchées pour vols, 240 recherchées pour association de malfaiteurs. 7 personnes recherchées pour homicides volontaires, 37 recherchées pour tentatives d’homicide. 33 personnes recherchées pour des affaires de contrebande. 55 recherchées pour des affaires de faux et usage de faux. Alors que 123 autres personnes étaient recherchées pour escroquerie, 123 recherchées pour émission de chèques sans provision, 135 autres recherchées pour coups et blessures volontaires, ainsi 768 personnes recherchées pour divers autres motifs tel que la fraude fiscale, l’abus de confiance et l'atteinte à l'économie nationale".