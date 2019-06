Journée nationale de l’artiste : Honneurs et considération

Il y a belle lurette que le monde de l’art local cherchait reconnaissance et promotion. Et voilà que l’occasion de la Journée nationale de l’artiste a ouvert grandes ses portes aux femmes et aux hommes des différents arts. A travers le pays, on s’affère à reconnaitre, honorer et aider les artistes à s’inscrire dans une nouvelle dynamique.



Motiver les artistes de Tissemsilt



La direction de la culture de la wilaya de Tissemsilt a lancé dernièrement un programme de motivation des artistes pour la promotion des arts, a annoncé, dimanche soir, le directeur du secteur, Mohamed Dahel, en marge d'une cérémonie célébrant la journée nationale de l’artiste. Ce programme comporte l’accompagnement permanent des artistes de la wilaya pour résoudre leurs problèmes professionnels et répondre à leurs préoccupations liées, entre autres, à la participation à des manifestations artistiques et culturelles dans la wilaya et dans d’autres régions du pays. Ce programme non limité dans le temps prévoit l’ouverture d’un bureau au siège de la direction de la culture qui prendra en charge les préoccupations des artistes et en considération leurs propositions et avis visant à développer et à promouvoir divers arts de la région. Des rencontres de sensibilisation et de proximité sont prévues avec des artistes les incitant à adhérer à l’Office national des droits d’auteur et droits voisins (ONDA) en vue d’assurer la protection de leurs créations artistiques et leur faire bénéficier de protection sociale, a-t-on indiqué. Il est prévu aussi de les sensibiliser sur l’importance de signer des conventions avec les organisateurs de soirées et de manifestations artistiques pour garantir une participation permanente à ces rendez-vous. Des manifestations artistiques et culturelles seront programmées dans des institutions relevant du secteur de la culture pour permettre à plusieurs associations à caractère culturel et artistique de participer et améliorer la qualité des productions présentées au public. Par ailleurs, M. Dahl a fait savoir que la direction de la culture a distribué jusqu’à ce jour 80 cartes d’artiste dans les domaines des arts plastiques, de la musique, de la poésie et de la chanson. Cette cérémonie, présidée par le secrétaire général de la wilaya, Abdelkrim Maghreb, a été marquée par la remise de 17 cartes d’artistes, un récital musical en genre oranais animé par Tarik Chébéli dit Ahmed Waheb junior et des lectures poétiques en melon par Kacem Chikhaoui et Abdelkader Hadjou.



Hommages à Khenchela



Ailleurs, plusieurs artistes, chanteurs, poètes et plasticiens ont été honorés par la bibliothèque principale de lecture publique de Khenchela à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de l'artiste. Un hommage a été rendu à quelques artistes, chanteurs, photographes, poètes et plasticiens en reconnaissance à leurs efforts en faveur de la promotion de la culture locale dans différentes manifestations nationales et internationales et ce, au cours d'une cérémonie animée au rythme de la musique chaoui du groupe «Assirem», en présence des responsables du secteur ainsi que des autorités locales. Ainsi, les poètes Omar Laouar et Mohamed Mehaoui, le photgraphe Youcef Assebaâ et les plasticiens Djamel Rouibi et Hadia Khelif ont été honorés au cours de cette cérémonie organisée par la Direction locale de la Culture.

Les chanteurs Azzedine Laâgoubi et Mohamed seddik Kaidi ont aussi reçu des distinctions honorifiques de la part du directeur de la culture, Abdelkader Djaâlab. Le représentant des artistes locaux et doyen de la chanson auressienne Abdelhamid Bouzaher a, pour sa part, profité de cette occasion pour lancer un appel aux professionnels du secteur les invitant à commémorer la mort de l'artiste Mohamed Mekdad et rendre hommage à tous les gens de culture qui ont dû renoncer à leur passion pour des raisons de santé. Il est à noter qu'un large public est venu apprécier les œuvres des artistes plasticiens Djamel Rouibi, Hadia Khelif et du photographe Youcef Assebaâ exposées, à cette occasion, au niveau du hall de la bibliothèque principale de lecture publique.



Mémoires des Aurès



Il était temps ! Une cérémonie d'hommage rendu à titre posthume à 7 artistes de Batna disparus depuis fin 2017 a été organisée en présence d’intellectuels et de personnalités versées dans différents genres artistiques; théâtre, musique, chant et art plastique, a-t-on constaté.

Il s’agit du sculpteur et moudjahid Mohamed Demagh, spécialiste en sculpture sur bois, le plasticien El Ayach Sahli, les artistes de théâtre Mahieddine Bouzid, appelé Mehiou et Kaddour Mestour, le jeune clown, ami des enfants, Mourad Yahiaoui, connu sous le sobriquet de Mirou, et les chanteurs du patrimoine Mohamed Oubelaid et Ali Khedda appelé «Ali El Wajda». La cérémonie, présidée par le wali Farid Mehamdi, a eu lieu dans le hall des expositions Chérif-Merzougui dépendant de l’Ecole régionale des beaux-arts du pôle sportif et culturel de la cité Kechida.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de l’artiste coïncidant avec le 8 juin de chaque année, selon le directeur local de la culture, M. Omar Kebour, qui a indiqué que l’hommage constitue «une reconnaissance envers ceux qui ont animé la scène culturelle locale et nationale». La disparition de ce groupe d’artistes en l’espace d’un an et demi constitue une «grande perte pour la culture et l’art».

La cérémonie chaleureusement accueillie par les familles des artistes honorés a été ponctuée par des déclamations de poèmes et un concert musical, et a été marquée également par une exposition de 30 toiles artistiques signées par le plasticien et spécialiste en communication visuelle le professeur Mohamed Skander de l’Ecole régionale des beaux-arts.

Ce foisonnement d’art et de culture ravi les aficionados et met les artistes sous les feux de la rampe.

