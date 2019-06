JSK, Il a paraphé un contrat de 3 ans à Paris : Hubert Velud, nouvel entraîneur des Canaris

C’est officiel, Hubert Velud est le nouvel entraîneur de la JSK. Sans surprise, l’ancien coach du TP Mazembe succède à son compatriote Franck Dumas sur le banc des Canaris. Il devrait être présenté à la presse lundi prochain.

L’arrivée d’Hubert Velud sur le banc de la JSK ne constitue pas en soi une exclusivité tant son nom a été cité il y a plusieurs jours déjà. Il faut dire que les contacts entre le board de la JSK et Hubert Velud ont commencé bien avant le match de l’avant dernière journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis face à l’USMA ( score final 2-1).

Un accord de principe avait été trouvé dans la foulée, mais la direction de la JSK a décidé de taire les contacts en attendant d’officialiser le départ de Franck Dumas.

Il fallait en effet attendre que la JSK et l’agent de Dumas se mettent d’accord sur les modalités de la résiliation du contrat. Les deux parties ont fini par conclure un accord à l’amiable, la JSK devant verser deux mois d’indemnités à son désormais ex-entraîneur.

Officiellement, Hubert Velud a signé un contrat de trois ans mardi passé à Paris. Il devrait se rendre lundi prochain à Evian en compagnie du frère du président Mellal et de Jean-Yves Chay, qui fera partie de son staff avec Mourad Karouf ainsi qu’un nouveau préparateur physique dont le nom sera divulgué prochainement, pour régler les derniers détails du stage d’intersaison.

A cet effet, les Canaris sont déjà fixés sur de ses adversaires en matches amicaux et les dates. « Des rencontres qui se joueront à intervalle de trois jours chacune. Les 13,16 et 19 juillet contre respectivement le FC Annecy à Annecy, EFC Fréjus Saint Raphaël à Albertville et Clermont Foot à Clermont Ferrand. Un quatrième match amical est également prévu pour le 24/07 au stade d’Evian face à l’AS Monaco. La direction n’attend que la confirmation du club monégasque », nous apprend le club kabyle dans un communiqué.