Interrégions (Gr Centre-Ouest) : Le SC Aïn-Defla accède en division amateur après le forfait de l’IRB Boumedfaâ

Le SC Aïn-Defla a validé son billet d'accession en division nationale amateur de football, après sa victoire par forfait devant l'IRB Boumedfaâ mardi dernier au stade Mohamed-Boumezrag de Chlef pour le compte de la 30e et dernière journée du Championnat Inter-régions de football, groupe Centre-Ouest .

Conformément au règlement, l'arbitre du match Farouk Mial a sifflé le forfait après 15 minutes d'attente. A la faveur de cette victoire par forfait, le SC Ain Defla a pris la première place du classement avec 71 points, devant le CR Zaouia (70 pts). Ce match comptant pour la 30e et dernière journée du Championnat Inter-régions de football, groupe centre-ouest, avait été arrêté par l'arbitre pour des raisons sécuritaires alors que le score était de parité (1-1). La commission de discipline de la LIRF avait, dans un premier temps, donné match gagné à l'IRBB, mais la commission de recours de la Fédération algérienne de football (FAF) a infirmé cette décision.

C'est ainsi qu'il a été décidé de programmer de nouveau le match, avec pour enjeu la désignation du champion du groupe Centre-Ouest et donc du promu en amateur.

Il est à rappeler que les dirigeants et supporters du SCAD, 2e au classement derrière le CR Zaouia, avaient appelé le 23 mai dernier à l'"application stricte" des règlements et à l'"officialisation" de l'accession de leur club en Championnat amateur, refusant de faire rejouer le match.