Premiers Jeux africains de plage : Les athlètes algériens, motivés avant le départ pour le Cap-Vert

Les athlètes algériens, qui prendront part à la 1re édition des jeux Africains de plage, prévue sur l'Île de Sal au Cap-Vert, du 14 au 23 juin 2019, ont affiché l'ambition de donner le maximum afin de représenter dignement les couleurs nationales.

Rencontré à quelques heures de leur départ pour le Cap Vert mardi dernier à 20h00, le premier contingent de la délégation algérienne était composé des athlètes de sept disciplines : natation avec 4 athlètes, beach tennis (4), aviron (2), freestyle football (3), beach-handball garçons et filles (18), karaté kata (6) et athlétisme (2). L'entraineur de sélection de natation, Mohamed Moualfi, a indiqué à l'APS que la préparation des nageurs pour cette compétition en eau libre n'a pas été facile. "Nous avons sélectionné des jeunes nageurs en manque d'expérience, à l'exception de Souad Cherouati qui a l'habitude de disputer des compétitions de cette envergure. La préparation à ces joutes a été quelque peu perturbée durant le mois de Ramadhan, mais nos athlètes sont motivés pour aller décrocher au moins un podium", a-t-il déclaré. De son côté l'entraineur de la sélection d'aviron, Chawki Dries, a affiché plus d'ambition après un stage de préparation qui s'est déroulé à Nantes (France). "Nous avons une petite expérience de l'aviron de plage après notre participation aux Jeux méditerranéens de plage à Pescara (Italie), où nous avions décroché une médaille d'argent. J'espère que nos athlètes vont rapidement retrouver leurs repères sur le lieu de compétition, pour décrocher une nouvelle médaille", a-t-il souhaité.

Le deuxième contingent de la délégation algérienne composé des athlètes de kite surf (3), de basket-ball 3x3 (8), de beach-volley garçons et filles (4) et de beach-soccer garçons et filles (20), se déplacera samedi prochain.

L'Algérie représentée par 74 athlètes, prend part à la 1re édition des Jeux africains de plage dans les 11 disciplines inscrites au programme de ces joutes qui réuniront 1.800 sportifs de 54 pays.