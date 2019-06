Rabah Madjer invité par la CAF

Plusieurs anciens internationaux africains dont l'Algérien, Rabah Madjer, sont invités par la Confédération africaine de football à assister à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 prévue du 21 juin au 19 juillet en Egypte. Outre l'ancien sélectionneur des Verts, d'autres légendes africaines seront de la fête à l'image des Sénégalais, El Hadj Diouf, Khalilou Fadiga et Diomansy Kamara, l’Ivoirien Didier Drogba, le Camerounais, Samuel Eto’o et le Nigérian, Nwanwko Kanu. Madjer a pris part à plusieurs phases finales de la CAN dont celle de 1990 en Algérie remportée par les Verts contre le Nigeria (1-0). À la CAN 2019, l'Algérie évoluera dans le groupe C en compagnie du Kenya (23 juin), le Sénégal (27 juin) et la Tanzanie (1er juillet).