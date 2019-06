Tizi Ouzou : slogans habituels

Les étudiants de l’université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) ont réinvesti hier les ruelles de la ville des Genêts pour revendiquer le changement radical du système politique, le départ de ses tenants et l’instauration d’une nouvelle République consacrant le respect des droits, des libertés et une justice indépendante.

La marche de la communauté universitaire, la 16e du genre depuis le début de la dynamique populaire du 22 février, s’est ébranlée du campus universitaire Hasnaoua, pour sillonner les principales artères de la ville et retrouver à la fin son point de chute habituel, le mémorial des martyrs de la wilaya de Tizi Ouzou sis à l’entrée ouest de cette ville. Tout au long de cette manifestation, les marcheurs ont scandé à gorge déployée les slogans habituels de la dynamique populaire pour le changement radical du système politique en place en Algérie, notamment «Système dégage», «Pour une nouvelle république», «Non aux élections», «Pour une transition de rupture», «Y’en a marre de ce pouvoir»…

Des pancartes et des banderoles sur lesquelles sont transcrits plusieurs autres slogans revendicatifs ont été également déployés par les étudiants et étudiantes participant à cette manifestation organisée par la Coordination locale des étudiants de l’UMMTO (CLE). Les manifestants ont exprimé leur détermination à poursuivre leur mobilisation aux côtés des autres catégories de la société jusqu’au départ de toutes les figures de l’ancien système et l’établissement d’un État de droit basé sur les principes démocratiques aboutissant à l’élection d’un président de la République légitime et les institutions de la République toutes aussi légitimes. De leur côté, les travailleurs ont observé le même jour un rassemblement devant la Direction de distribution du gaz et de l’électricité de Tizi Ouzou, pour réitérer leur engagement en faveur du changement radical et pacifique du système politique, mais aussi pour exprimer leur refus de toute velléité de privation de leur cette entreprise qui les fait vivre.

Bel. Adrar