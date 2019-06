Suite aux inondations : Le CRA envoie des aides à Illizi

Fidèle à sa mission humanitaire, le Croissant-rouge algérien a organisé une caravane de solidarité de 22 tonnes d’aides destinée au sinistrés de la wilaya d’Illizi touchée par les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie, qui heureusement n’ont pas fait de mort.

Cette caravane s’est ébranlée, hier dans la matinée, par la présidente du CRA, Mme Saïda Benhabylès à partir de l’esplanade du stade du 5-Juillet, en présence de Mme Catherine Gendre, cheffe de la délégation du Comité international de la Croix-rouge. «Nous avons enregistré 730 familles touchées dans la wilaya sinistrée, dont 90 au niveau du chef-lieu de wilaya et 640 dans la région de Djanet, dont 60 familles sinistrées à 100%», a déclaré, en cette occasion, Mme Benhabylès.

La présidente de la CRA a précisé que l’organisation humanitaire, a pu collecter, en un temps record, 22 tonnes d’aides humanitaires, composées de 2.500 couvertures, de vêtements, de 350 colis alimentaires, chacun d’une valeur de 8.000 DA, de 60.000 bouteilles d’eau pour les habitants de Djanet ainsi que des ustensiles de cuisine. «Cette aide a été acheminée dans deux camions et cinq semi-remorques», a-t-elle fait savoir.

La présidente a également précisé que cette opération de solidarité humanitaire entre dans le cadre du programme national du CRA, vise à apporter un peu de chaleur humaine, et traduit les nobles valeurs de fraternité et de solidarité qui distingue notre société depuis la nuit des temps.

Par ailleurs, Mme Benhabylès a révélé que le CRA a envoyé, et sur demande de la population de Bordj Omar Driss, une équipe médicale composée d’ophtalmologues, de dermatologues, de spécialistes des maladies transmissibles. Elle a, dans ce cadre, réitéré l’appel urgent du CRA lancé depuis 2014 aux pouvoirs publics pour renforcer ses capacités d’intervention, particulièrement dans les zones frontalières et déshéritées.

Il ya lieu de dire que les inondations ayant affecté la région ne sont pas exceptionnelles, surtout que la région est une zone d’oueds. Heureusement ces inondations n’ont pas touché les secteurs vitaux, mais ont tout de même causé des dégâts matériels sur les réseaux de routes et d’assainissement, en plus d’infiltrations d’eaux dans certaines habitations.

Une cellule de crise a été aussitôt mise en place au niveau de la wilaya d’Illizi et des commissions de suivi au niveau des communes affectées, et le wali d’Illizi, Aïssa Boulahya, a signé dimanche dernier une série de décisions visant la réhabilitation des parties détériorées et relevant de différents secteurs (réseaux d’assainissement et d’eau potable, digue de protection de la ville de Djanet des inondations, tronçons routiers).

Une commission, présidée par le directeur des services agricoles, a également été mise en place pour recenser les dégâts ayant affecté l’agriculture (récoltes et ressource animale) et les puits et réseaux d’irrigation dans les régions de Djanet, Bordj El-Haouès, et soulever un rapport exhaustif au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche pour leur prise en charge.

Une délégation conduite par le secrétaire général de la wilaya d’Illizi s’est déplacée à Djanet, en compagnie de cadres de différents secteurs, et a tenu hier une rencontre avec la société civile pour s’enquérir de leurs préoccupations et leur donner un aperçu des mesures entreprises par les pouvoirs publics pour la prise en charge des séquelles de ces inondations.

Sarah A. Benali Cherif