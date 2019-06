Tizi Ouzou : Une école verte à Boudjima

La commune de Boudjima, à une vingtaine de kilomètres au nord-est du chef-lieu de wilaya de Tizi-Ouzou, a réceptionné en ce début de semaine le projet d’alimentation en énergie solaire de l’école Baileche du chef-lieu de cette commune, a fait savoir le président de cette Assemblée populaire, Smaïl Boukheroub, sur sa page facebook. «Nous espérons faire de même pour les sept autres écoles de notre commune dans un proche avenir», a-t-il encore indiqué.

La réception de ce projet d’alimentation de cette école en énergie solaire intervient quelques semaines après la mise en service d’un projet similaire alimentant en la même énergie un tronçon de l’éclairage public au niveau du chef- lieu de cette commune, un procédé qui sera lui aussi généralisé pour l’ensemble du réseau de l’éclairage public de la même municipalité qui est, faut-il le rappeler, la première à se mettre à l’énergie propre dans la wilaya de Tizi-Ouzou.

L’Assemblée populaire de la commune de Boudjima avait voté à la fin de l’année 2018 une première enveloppe de l’ordre de 1.979.000 DA pour équiper les bâtiments communaux en panneaux solaires, dans la perspective de réduire la facture de consommation de l’énergie électrique qui s’élevait à 2.600.000 DA par an, avait annoncé cette assemblée dans un communiqué posté sur sa page facebook. Cette première tranche est désormais mobilisée dans l’achat des panneaux solaires pour alimenter en énergie solaire le siège de l’APC et la bibliothèque communale avant sa généralisation aux établissements scolaires et l’éclairage public de la commune.

Avec cette démarche novatrice, les autorités locales de l’APC de Boudjima ambitionnent de réduire de moitié, d’ici deux à trois années, la facture de consommation électrique de la municipalité et réduire d’une manière conséquente la pollution de l’environnement.

Bel. Adrar