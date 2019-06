M. Boukadoum s’entretient à New York avec le SG de l’ONU

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, s’est entretenu lundi avec le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, à l’occasion d’une visite d’adieu qu’il a effectuée à New York. Les deux responsables ont évoqué des questions régionales et internationales, ainsi que la coopération de l’Algérie avec l’organisation onusienne. Au cours de son séjour, le ministre a eu également un entretien avec la présidente de l’Assemblée générale de l’ONU, Mme Maria Fernanda Espinosa Garces, et rencontré son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui.

À cette occasion, M. Boukadoum a exprimé ses félicitations à M. Jhinaoui, après l’élection de la Tunisie comme membre non permanent au sein du Conseil de sécurité.