Le ministre du Travail s’entretient à Genève avec ses homologues libyen et palestinien

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, s'est entretenu, lundi à Genève, en marge de sa participation à l'ouverture des travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail, avec les ministres du Travail de la Libye et de la Palestine.

M. Tidjani Haddam s'est réuni avec le ministre libyen du Travail et de la Réhabilitation, Al Mahdi Wardhmi Al Amin, avec lequel il a passé en revue «les différents points inscrits à l'ordre du jour des travaux de cette conférence et les moyens de renforcement de la coopération et de la coordination entre les deux pays notamment au niveau des organisations internationales et régionales». Le ministre avait rencontré, auparavant, le ministre palestinien du Travail, Nasri Abu Jaish, avec lequel il a examiné «les moyens de promotion de la coopération entre les deux pays dans les domaines du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, outre la convergence des vues concernant les positions communes au niveau des instances régionales et internationales du travail».