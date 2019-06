Santé et population : Des progrès notables

«Des progrès notables ont été enregistré par l’Algérie en matière de santé, en général, et de santé maternelle et infantile et de planification familiale, en particulier.» C’est ce qu’a souligné, hier, Mme Ouahiba Sakani, chargée du Bureau Algérie du Fonds des Nations unies pour la population.

S’exprimant, en marge d’une journée d'information et de sensibilisation en direction des médias, organisée au Centre familial de la CNAS de Ben Aknoun, par le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, à l'occasion du 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), Mme Sakani a indiqué que les réalisations accomplies dans ce domaine ne sont pas négligeables et doivent être vulgarisées à l’échelle nationale et internationale.

La chargée du FNUAP en Algérie a cité, à titre d’exemple, le taux de mortalité maternelle qui, selon ses termes, «a très bien progressé», passant de 117 pour 100.000 naissances en 1999, à 57.7 pour 100.000 naissances vivantes en 2016.

Elle citera également le programme national de lutte contre le cancer du col mis en place avec l’appui du FNUAP et qui a donné des résultats remarquables en matière de prévention contre ce genre de cancer.

«Une expérience que l’Algérie doit partager avec d’autres pays», a noté Mme Sakani, qui a souligné l’intérêt de cette journée dédiée aux journalistes pour les informer sur les questions liées à la population et au développement.

«Il est important de faire connaître les réalisations accomplies par l’Algérie dans plusieurs domaines et faire profiter d’autre pays de son expérience», a souligné l’intervenante, avant de mettre l’accent sur le rôle que peuvent jouer les médias dans ce sens.

Poursuivant ses propos, Mme Sakani a indiqué que les portes du bureau de FNUAP sont ouvertes à tous les journalistes des différents supports médiatiques, pour se documenter. «Il est important de s’informer, pour pouvoir informer», a-t-elle insisté, avant de réitérer l’appui et l’engagement du Fonds des Nations unies pour la population à accompagner l’Algérie pour atteindre les objectifs fixés par la Conférence internationale sur la population et le développement.



Sommet à Nairobi (Kenya), du 12 au 14 novembre



De son côté, M. Amar Ouali, directeur de la population au ministère de la Santé, a axé son intervention sur les réalisations accomplies dans le cadre de la mise en œuvre des engagements de la CIPD et les défis à relever pour les années à venir. «Un travail est en train de se faire avec la contribution de l’ensemble des secteurs, dans le cadre des travaux du comité national de la population», a expliqué M. Ouali, précisant que des objectifs ont été atteints et d’autres sont en cours pour améliorer la situation de la population dans les différentes régions du pays.

Il a souligné l’intérêt de cette journée qui est l’occasion de faire le bilan de ce qui a été réalisé en Algérie dans ce domaine et de continuer à mener des actions pour accélérer l’atteinte des objectifs escomptés, à l’horizon 2030.

L’intervenant a annoncé la tenue d’un sommet à Nairobi (Kenya), du 12 au 14 novembre, qui aura pour thème «d’accélérer la promesse». Ce sommet sera une plateforme inclusive réunissant les gouvernements et l’ensemble des intervenants, pour débattre et convenir des interventions à mener à l’horizon 20 30.

Cette journée a vu la participation d’experts, de membres du Comité national de la population et représentants du Fonds des Nations unies pour la population, en vue d'informer les médias sur la CIPD et de «faire connaître ses objectifs, ses axes stratégiques, ainsi que sa plateforme d'action, notamment en matière de développement socio-économique et démographique du pays».

Cette année marque le 25e anniversaire de la conférence internationale sur la population et le développement tenue au Caire en Égypte, du 5 au 13 septembre 1994, et qui regroupe 179 pays, dont l’Algérie, avec cinq objectifs à atteindre sur 20 ans en vue d’améliorer la situation de la population dans ces pays.

Kamélia Hadjib