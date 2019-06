Centenaire du cinéma japonais : Deux chef-d’œuvre à l’affiche

Dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma japonais, la cinémathèque d’Alger a organisé une projection de deux films d’animation.

Il s’agit de "Princesse Mononoké et "Le Voyage de Chihiro", réalisés par Hayoa Miyazaki respectivement en 1997 et 2002. D’une durée de 124 minutes, le long-métrage "Le voyage de Chihiro" raconte l’histoire de Chihiro, une fillette de dix ans qui, alors qu’elle se rend en famille vers sa nouvelle maison, entre dans le monde des esprits. Sur la route, la petite famille se retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre duquel s’ouvre un long tunnel.

De l’autre côté du passage se dresse une ville fantôme.

Les parents découvrent dans un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne tardent pas à se jeter dessus et se retrouvent subitement transformés en cochon. Prise de panique, Chihiro s’enfuit et se dématérialise progressivement.

L’énigmatique Haku se charge de lui expliquer le fonctionnement de l’univers dans lequel elle vient de pénétrer. Pour sauver ses parents, la fillette va devoir faire face à la terrible sorcière, Yubaba, qui arbore les traits d'une harpie méphistophélique.

Le Voyage de Chihiro fut le plus grand succès de l'histoire du cinéma japonais (dépassé par Your Name en 2016), avec 23 millions de spectateurs au Japon et 274 millions de dollars de recettes dans le monde. Acclamé par la critique internationale, le film est considéré comme l'un des meilleurs des années 2000.

Sihem Oubraham