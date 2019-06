7 carrières fermées et leurs promoteurs poursuivis à Djelfa

Sept carrières ont été fermées à Djelfa, parallèlement à l’engagement de poursuites judiciaires à l’encontre de leurs promoteurs. «Les services de la Gendarmerie nationale ont procédé, dans le cadre de la lutte contre le pillage de sable et la protection de l’environnement, à la fermeture de sept carrières activant anarchiquement à Hassi Bahbah et Sidi Bayzid», a déclaréle chef du Groupement, le lieutenant-colonel Nour Allah Halaoui. «Une majorité ne détenaient pas d’autorisations d’exercice, au moment où d’autres activaient sur des sites autres que ceux que la Loi leur avait fixé.» Cette action de fermeture a été dictée par «le trafic intense de poids lourds chargés de sable qui sillonnaient la RN1 double». Un fait attestant, a-t-il dit, «d’un épuisement inhabituel de cette ressource pouvant impacter négativement sur l’environnement, en contradiction totale avec la législation en vigueur», a-t-il souligné. Des instructions ont été données en vue du suivi de la situation de ces carrières fermées, en vue d’«empêcher tout retour d’activité en leur sein», a -t-il assuré, par ailleurs. Sur un autre plan, des actions sont engagées dans les zones rurales et agricoles en vue de faire face au phénomène d’utilisation des eaux usées dans l’irrigation agricole.