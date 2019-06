Tipasa : plusieurs carrières fermées

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a fait état, lundi, de la fermeture de plusieurs carrières dans la région de Chenoua, en raison des dangers qu’elles représentent pour l’environnement et les agglomérations avoisinantes. En marge de la journée d’information et d’évaluation sur la lutte contre la pollution, Mme Zerouati a relevé la fermeture, en coordination avec les autorités locales de Tipasa, de trois carrières dans la région de Chenoua, en raison des risques qu’elles représentent sur l’environnement et les agglomérations à proximité des sites d’exploitation. Cette décision a été prise après lecture des rapports des inspecteurs du ministère et compte tenu des réclamations des citoyens, a fait savoir la ministre. À cet effet, un recensement a été immédiatement lancé, avec le ministère de l’Industrie, du nombre des carrières à travers le territoire national, où des équipes d’inspection contrôlent les activités de ces entreprises et s’assurent de leur conformité aux normes et leur respect de l’environnement. Plusieurs autres carrières ont été accompagnées et encadrées en vue de les mettre en conformité aux normes de l’environnement en vigueur, à travers la garantie d’équipements moins polluants, a-t-elle ajouté. À une question sur les réclamations des citoyens concernant des mauvaises odeurs qui se dégagent du Centre d’enfouissement technique (CET) de Hamici à Alger, Mme Zerouati a expliqué qu’une opération d’audit sera lancée, cette semaine, en collaboration avec la wilaya d’Alger, pour faire le point sur les déséquilibres et défaillances à l’origine de ces odeurs, d’autant que le CET est doté d’équipements modernes. L’audit permettra également de lancer une opération de recyclage de déchets dans ce centre, a-t-elle encore assuré, rappelant que seul l’État se charge jusqu’à présent de la gestion des déchets, et qu’un changement des comportements s’avère indispensable pour une meilleure exploitation et valorisation des déchets.