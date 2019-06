Réduction de la pollution atmosphérique : Impérative activation d’un plan d’action

Les travaux de la journée d’information sur la qualité de l’air ont été sanctionnés par série de recommandations, notamment la nécessité de créer une commission interministérielle chargée de la mise en place d’un plan d’action national pour l’amélioration de la qualité d’air à même de mettre un terme au phénomène de la pollution. Cette commission interministérielle sera chargée de l’élaboration d’une loi-cadre pour le traitement de plusieurs questions, notamment le désagrément provoqué par la nuisance sonore dans les zones urbaines et suburbaines, la qualité de l’air, la réhabilitation et le renforcement du réseau de contrôle de la qualité de l’air, tout en œuvrant à l’élargir à travers le territoire national.

Les experts en la matière participant à cette rencontre ont mis l’accent sur la nécessité de prendre en considération les principaux points de la question relative à la pollution atmosphérique et sur l’amélioration des normes spécifiques à sa qualité, en la renforçant avec d’autre normes qui se mettent en conformité avec les défis environnementaux et écologiques actuels. Il a été recommandé également la mise en place d’un plan d’action pour inciter le citoyen à utiliser le transport collectif, tels que le métro et le tramway, pour réduire la pollution de l’air, en sus d’un schéma national de reboisement dans les zones urbaines. Les participants ont proposé, dans ce contexte, de mettre à jour les normes adoptées en termes de contrôle technique des véhicules afin de faire disparaître graduellement l’ancien parc automobile, une des principales sources de pollution en Algérie.

Ils ont insisté aussi sur la coopération avec le secteur de l’Industrie et des Mines pour renouveler les engagements relatifs au respect des normes environnementales par les entreprises industrielles. Cet exploit ne saurait être réalisé sans la conjugaison des efforts de tous les secteurs dans le but de s’engager réellement dans la protection de l’environnement et la diminution de la pollution, a affirmé la ministre de l’Environnement lors de son allocution de clôture.



Le GPL et l’exploitation des déchets, des énergies alternatives



La généralisation des véhicules équipés de moteurs GPLc et l’exploitation des gisements énergétiques renouvelables contribuent à préserver les réserves fossiles de l’Algérie et atteindre ses objectifs économiques et environnementaux, ont souligné des spécialistes en environnement et énergie. Hamza Merabet, chercheur au Centre de développement des énergies renouvelables (CDER), a plaidé pour une gestion «réfléchie» des déchets pour produire de l’énergie, notamment l’électricité et lutter contre la pollution atmosphérique qui cause des pertes économiques. Plus explicite, le chercheur préconise d’opter pour la biomasse, une énergie alternative qui consiste, a-t-il expliqué, à «générer l’électricité grâce à la chaleur dégagée par la combustion de déchets» (ménagers) organiques et végétaux. M. Merabet a fait savoir que l’Algérie pouvait produire de l’électricité à partir de déchets organiques, estimés à des 13 millions de tonnes et qui peuvent être exploités à des fins énergétiques.

Il considère qu’une «bonne» gestion des déchets ménagers pouvait diminuer la pollution atmosphérique et préserver les ressources énergétiques du pays. Pour diminuer les effets de la pollution atmosphérique, l’intervenant a recommandé l’utilisation de véhicules à énergie électrique et à moteurs GPLc (Gaz de pétrole liquéfié), un carburant moins pollueur que le diesel et l’essence. Pour sa part, le directeur général de l’Agence nationale des changements climatiques (ANCC), Abderrahmane Boukadoum, a affirmé que la pollution de l’air, première cause environnementale de décès dans le monde, engendre des «pertes économiques estimées à 100 millions de dollars à l’échelle mondiale». M. Boukadoum qui a présenté une communication intitulée «Concilier la qualité de lÆair et les enjeux climatiques», a plaidé, de son côté, pour la généralisation des véhicules équipés de moteur GPLc afin de diminuer les effets de la pollution atmosphérique. «L’utilisation des énergies renouvelables contribue à diminuer les émissions de gaz à effets de serre», a fait remarquer le responsable de l’ANCC qui a rappelé les efforts du ministère de l’Environnement dans la lutte contre la pollution à travers le lancement des réseaux de surveillance de la qualité de l’air en milieu urbain. Le renforcement des dispositifs de surveillance au niveau des unités industrielles fait partie également des mesures de lutte contre la pollution, a-t-il ajouté.

Pour sa part, la directrice générale de l’Observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD), Mme Abla Belhocine, a jugé «nécessaire» le contrôle et la surveillance rigoureuse des rejets liquides, solides et atmosphériques pour diminuer les effets de la pollution, «préjudiciable», dit-elle, à la fois à l’économie et à l’environnement. Elle a rappelé qu’un réseau pour la surveillance de l’environnement en milieu urbain et les unités industrielles a été mis en place depuis 2006 par l’observatoire qui a élaboré dernièrement un plan d’action de lutte contre tous types de pollution notamment atmosphérique. L’ONEDD réalise depuis 2002 des contrôles de l’impact des rejets urbains dans les milieux récepteurs naturels.

Plus de 180 participants, représentant de départements ministériels, institutions et entreprises concernés par la thématique de l’environnement ont pris part à cette rencontre qui sera sanctionné par des recommandations en vue d’une prise en charge «intersectorielle» de la problématique de la pollution.