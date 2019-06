Coopération algéro-turque : Porter les échanges commerciaux à 10 mds de dollars

Une rencontre d’affaires algéro-turque a été organisée, hier à l’hôtel Sofitel (Alger), par la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), en collaboration avec l’Association des entreprises turques (AET).

Cette rencontre d’affaires B2B, qui a réuni les professionnels des deux pays opérants dans le secteur du froid industriel, climatisation et réfrigération «ISKID», a constitué une occasion idoine pour, entre autres, examiner les opportunités de partenariats industriels et commerciaux entre les entreprises des deux pays dans les dites filières et de découvrir les nouveautés, ainsi que de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Dans une déclaration à El Moudjahid, en marge de cette réunion, le président de la Chambre de commerce et d’industrie de Tipasa et membre du Conseil de la Caci, Maamar Djellal Serandi, a souligné qu’on veut aller, à travers cette rencontre, vers un partenariat solide avec les entreprises turques.

Il dit qu’il y a environ une quarantaine d’entreprises algériennes qui ont exprimé leur souhait d’investir davantage en partenariat avec leurs homologues turques dans ce domaine porteur pour l’économie. En réponse à une question de savoir s’il y a des investissements des entreprises turques dans le domaine du froid en Algérie, il a indiqué que la plupart des entreprises activent dans le domaine de la construction et dans l’industrie de textile et de la sidérurgie. Il a précisé que «notre objectif final est d’encourager les entreprises turques à investir durablement, à travers l’installation des usines et des unités de production».

Mettant à profit cette occasion, M. Serandi a invité les hommes d'affaires turcs à travailler avec leurs partenaires algériens pour renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, participer au projet de renouveau national et de faire du business mutuellement bénéfique. Selon lui, les opérateurs turcs trouveront en Algérie des avantages comparatifs très compétitifs, une abondance énergétique, une vitalité du marché intérieur avec plus de 40 millions de consommateurs, des infrastructures modernes. Mettant l’accent sur le volume des échanges commerciaux, il a indiqué qu’il est de l’ordre de 4.5 milliards de dollars. Il dira à cet effet que dans le cadre de la stratégie de coopération mise en place, l’Algérie et la Turquie estiment à atteindre les 10 milliards de dollars dans les prochaines années. La Turquie exporte en Algérie des matériaux et des produits finis, comme les matériaux de construction, les équipements de voitures et le textile et quelques produits de pétrochimie. Par contre, l’Algérie exporte vers la Turquie, des hydrocarbures, notamment du gaz liquéfié. De son côté, le président de l’Association des Entreprises turques, Ayk Serdar Didonyan, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de cette rencontre d’affaire. Il a affirmé la volonté des entreprises turque à investir durablement en Algérie et d’accompagner les entreprises nationales dans leur développement dans ce domaine. Il a invité, à cette occasion, les entreprises algériennes à prendre part au Salon international de l’industrie du froid qui se tiendra du 2 au 5 octobre 2019 à Ankara (Turquie). Rappelons dans ce sens que, lors de sa visite en Algérie, le président Recep Tayyip Erdogan a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays et d’élargir le domaine de la coopération et le renforcement continu des relations entre les deux pays, liés par un Traité d’amitié et de coopération, signé en 2006.

Makhlouf Ait Ziane