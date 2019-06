Mercato : Lyon attire les convoitises

Entré dans un nouveau cycle, Lyon s'en remet à son duo brésilien Juninho — idole des années 2000 devenu directeur sportif — et Sylvinho, l'entraîneur qu'il a choisi. Ils devront vite lever les interrogations nées de leur inexpérience à ces postes.

«Bien sûr, il y a pas mal de doutes car c'est la première fois que je tiens le rôle de directeur sportif et, en même temps, j'ai donné le nom d'un technicien qui sera pour la première fois en numéro un", a prévenu honnêtement Juninho au cours de sa première conférence de presse.



« Juni », un « tempérament explosif »



En attendant, Juninho et Sylvinho veulent travailler dans la continuité de ce qui a été fait ces dernières années. Ils s'appuient pour l'heure -et logiquement- sur le travail du chef de la cellule de recrutement, Florian Maurice, qui avait commencé à plancher sur le mercato avec l'entraîneur précédent, Bruno Genesio. Lyon se tournera-t-il de nouveau vers le Brésil pour faire son marché, comme il a pu le faire avec bonheur dans les années 2000, avec l'aide de Marcelo Kiremidjian, ancien défenseur du club et actuel directeur du football au Cruzeiro ? Pour l'heure, c'est le nom de leur compatriote Luiz Gustavo (31 ans) qui joue à Marseille (5e de Ligue-1) que la rumeur envoie vers l'OL. "Je trouve ça normal qu'un dirigeant tourne son regard vers son propre pays parce qu'il connaît les centres de formation, sait où trouver des joueurs et connaît les principaux interlocuteurs, mais il ne devrait pas se limiter au marché brésilien. Leonardo, par exemple, n'a jamais fait ça et Juninho, qui est une personne très ouverte, devrait suivre le même chemin", estime Gustavo Hofman, commentateur sportif sur la chaîne ESPN Brasil. Le journaliste rappelle, au sujet du nouveau directeur sportif de l'OL, "qu'il peut avoir un tempérament explosif, pouvant poser problème à un poste où il faut savoir être diplomate". Mais sa grande force c'est le fait qu'il soit "une idole à Lyon", reconnaît-il aussi.



Sylvinho, « bourreau de travail »



Sensible aux critiques et doté d'une forte personnalité, "Juni" peut toutefois espérer une période d'état de grâce, d'autant plus que Lyon est finalement assuré de disputer directement la phase de groupes de la Ligue des champions.

Gare aux joueurs qui n'entreraient pas dans le cadre de sa politique sportive par leur attitude ou leur comportement sur et en dehors du terrain.

C'était une de ses mises en garde lors de sa présentation aux médias. "En tant que consultant, il a toujours montré une grande connaissance du foot et n'a jamais eu peur de donner son opinion ou de se froisser avec des anciens coéquipiers, des dirigeants ou des supporters de clubs où il a évolué", poursuit Hofman. Au sujet de Sylvinho, le journaliste évoque "son manque d'expérience qui pourrait poser problème" mais aussi un professionnel "très qualifié, bourreau de travail".



Mendy et Ndombélé, partants ?



"Il s'est préparé à la fonction d'entraîneur en passant tous ses diplômes en Europe", souligne encore Hofman. Le nouvel entraîneur a déjà évoqué ses préférences de jeu, en 4-3-3, ce qui semble pousser Nabil Fekir vers la sortie. Ce dernier était au centre du système en 4-2-3-1 privilégié par Bruno Genesio. Fekir, dont le transfert à Liverpool avait échoué il y a un an, vient de livrer une saison très décevante malgré quelques éclats sur de rares matches.

Pour le reste, l'Olympique lyonnais veut se mettre en quête d'un deuxième gardien, d'un niveau supérieur à Mathieu Gorgelin, et d'une sentinelle au milieu de terrain. Il faudra également combler le vide laissé par Ferland Mendy, en passe d'être transféré au Real Madrid. Même Didier Deschamps, qui le cornaque en sélection, ne prend plus de précaution de langage : "Il a une progression fulgurante puisqu'il y a deux ans il était en Ligue-2 (au Havre), et là il va se retrouver au Real Madrid". Mendy pourrait être remplacé par Youssouf Koné (Lille). Il faudra probablement aussi compenser le départ de Tanguy Ndombélé.