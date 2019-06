MC Oran : Karaouzane Nacereddine nouveau président

Karaouzane Nacereddine, un homme d’affaires oranais, a été désigné nouveau président du Conseil d’administration du MC Oran, pensionnaire de la Ligue-1 algérienne de football. Il succède à Ahmed Belhadj dit "Baba", qui a démissionné de son poste en début de semaine dernière après cinq ans de règne aux commandes du club phare de la capitale de l’Ouest du pays.

La nomination du nouveau patron des "Hamraoua" a été faite lors d’une assemblée générale des actionnaires de la société sportive par actions (SSPA) du MCO, tenue dans l’un des hôtels d’Oran et à laquelle a pris part un représentant de l’entreprise "Hyproc", pressentie pour racheter la majorité des parts de la SSPA, ainsi que d’anciens joueurs, à l’image de Cherif El Ouezzani Si Tahar et Redouane Benzerga. Au cours de cette AG, il a été également décidé de composer un nouveau Conseil d’administration formé, d’outre Kara Ouezzane, de Youcef Djebari, Tayeb Mahiaoui, Nacerddine Bessadjrani, Réda Acimi et Redouane Benzerga.

La veille de cette AG, Kara Ouezzane, qui ne faisait pas partie jusque-là des actionnaires, avait affiché ses ambitions de monter une grande équipe», mais a exigé de devenir l’actionnaire majoritaire de la SSPA, un statut que détient actuellement Djebbari. Il a fini toutefois par racheter les actions de Larbi Abdelilah, apprend-on du Conseil d’administration.

Par ailleurs, la nouvelle équipe dirigeante a proposé à Cherif El Ouezzani le poste de manager général, mais l’ancien international algérien a décliné l’offre, souligne-t-on de même source. Cherif El Ouezzani serait intéressé par le poste d’entraineur, selon le nouveau président.