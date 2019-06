BASKET-BALL / Coupe du Monde 2019 : Les états-Unis dévoilent une liste élargie de 20 joueurs

La Fédération américaine de basket-ball (USA Basketball) a dévoilé une pré-sélection de 20 joueurs en prévision de la Coupe du Monde 2019, prévue du 31 août au 15 septembre en Chine. Les 20 joueurs, parmi lesquels ne figure aucun joueur des Warriors de Golden State, double champion NBA en titre, sont convoqués pour le premier stage de la "Dream team", prévu du 5 au 8 août à Las Vegas, où ils tenteront de gagner une place dans la liste des 12 joueurs retenus pour le Mondial.

À noter que 10 joueurs, dont Zion Williamson et John Collins formeront eux une Select Team, sorte de sparring-partner avec de jeunes joueurs.

Drivé par Gregg Popovich et ses assistants Steve Kerr, Lloyd Pierce et Jay Wright, "Team USA" disputera trois matchs amicaux face au Canada, l’Espagne et l’Australie avant de s'envoler d'aller défendre son titre en Chine.

Liste des 20 joueurs pré-sélectionnés : Harrison Barnes (Sacramento Kings), Bradley Beal (Washington Wizards), Anthony Davis (New Orleans Pelicans), Andre Drummond (Detroit Pistons), Eric Gordon (Houston Rockets), James Harden (Houston Rockets), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Kyle Lowry (Toronto Raptors), CJ McCollum (Portland Trail Blazers), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Myles Turner (Indiana Pacers), Kemba Walker (Charlotte Hornets), Kyle Kuzma (Los Angeles Lakers), Brook Lopez (Milwaukee Bucks), Paul Millsap (Denver Nuggets), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Jayson Tatum (Boston Celtics), P.J. Tucker (Houston Rockets).