FLN : la présidentielle dans les meilleurs délais

Le SG du FLN tend la main aux anciens dirigeants du parti que sont Amar Saadani, Abdelaziz Belkahdem ainsi que Abdelkader Hadjar

Le Front de libération national (FLN) a réitéré hier, sa position selon laquelle, seule la voie du dialogue est à même d’aboutir à une solution à la crise actuelle que travers le pays. «Nous sommes disposés à ouvrir le débat avec l’ensemble des partis quel que soient leurs obédiences», a soutenu en effet son SG, Mohamed Djemai, lors de la rencontre avec les cadres du parti qu’a abrité hier, le siège du FLN à Alger. Il a aussi insisté sur le respect de la légalité constitutionnelle à faire valoir dans le cadre de ce dialogue. En somme, la rencontre d’hier avec les cadres du parti à constitué une opportunité pour réaffirmer ce dont il a déjà fait part dans un précédent message à l’occasion de l’Aid El fitr, à savoir sa conviction quant à la nécessité sans trop tarder, d’engager «un dialogue sérieux, sincère, serein et rationnel, à l’effet de réunir les conditions appropriées à l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais».

Un hommage appuyé, a été en outre, adressé par le SG du FLN à l’institution militaire dont il a salué la position privilégiant la voie du dialogue dans le cadre de la légitimité constitutionnelle avec le retour au plus vite aux urnes. Rappelons à ce propos que M. Djemai a déjà dénoncé vigoureusement la semaine dernière «la campagne ignoble qui cible la notoriété de notre armée héroïque, son patriotisme et son commandement, à travers une guerre médiatique infâme et des déclarations visant à saper la relation de confiance qui lie le peuple à son armée ».

D’autre part, l’autre aspect sur lequel a insisté, hier, le SG du FLN, est celui de l’unification des rangs du parti. Il à de ce fait plaidé à «mettre de côté les divergences personnelles et à privilégier l’intérêt du parti».

Il a, dans cette optique, lancé un appel aux anciens dirigeants du FLN à s’impliquer et contribuer dans ce qu’il à qualifié de nouvelle dynamique visant à transformer cette formation en «une grande force politique devant jouer les premiers rôles à l’avenir». Pour y parvenir, M. Djemai tend ainsi la main à ceux qui l’on déjà précédé à la tête du parti, a savoir Amar Saadani, Abdelaziz Belkahdem ainsi que Abdelkader Hadjar dont il ne manquera pas de louer les valeurs nationalistes et patriotiques de l’un comme de l’autre. En guerre ouverte contre le président de l’APN, M. Mouad Bouchareb dont il réclame le retrait, le SG du FLN souhaiterait donc le soutien de ces deux anciens dirigeants du parti pour parvenir à ses fins mais aussi donner du tonus à l’action du FLN. En la matière, le SG a d’ailleurs rétorqué à ceux qui réclament l’envoi au musée de cette formation ayant plus d’un demi siècle d’existence. «Le parti est blessé par ceux qui nous insultent au quotidien et qui nous traitent de tous les noms», a t-il déploré ajoutant que parmi les concernés figurent, notamment des personnes qui ont émergé sous la bannière du FLN. «Nous avons grandement besoin de l’apport de tous les militants sincères du parti, y compris les anciens dirigeants du parti, d’autant plus que le pays est menacé tout comme l’avenir de nos enfants», a-t-il dit.

«Nous devons nous unir pour contrer nos détracteurs et surtout pour éviter d’être une proie facile pour eux», a-t-il ajouté.

Karim Aoudia