Culture de la Paix et du Vivre-Ensemble : Festival national en juillet à Oran

Un Festival national dédié à la promotion de la culture de la Paix et du Vivre-Ensemble sera animé du 28 au 30 juillet prochain à Oran. «La manifestation mettra en relief l’importance de l’art dans la diffusion de la culture de la paix et du vivre-ensemble», a précisé la vice-présidente de l’association socioculturelle locale «Santé Sidi El-Houari», Assia Brahimi. L’événement, a-t-elle expliqué, intervient à la clôture du projet pour jeunes intitulé «Niya, pour une culture de la Paix», porté par «SDH» depuis mars 2018 en partenariat avec l’Association des centres d’animation de quartiers de Bordeaux (ACQAB/France). La formation de formateurs en animation socioculturelle a été au centre de ce projet bénéficiant également du soutien du Programme concerté pluri-acteurs «Joussour» (PCPA Algérie) portant appui aux projets associatifs.

L’expression artistique sera mise à l’honneur au festival, notamment dans les domaines du théâtre, de la musique, du dessin et de la photographie, avec la participation de plusieurs associations culturelles du pays. La promotion des jeunes talents, le renforcement de l’inter-associativité et de l’esprit du travail collectif figurent également parmi les objectifs ciblés. Les organisateurs font savoir, en outre, que les activités du festival à venir seront retransmises en direct dans la ville de Bordeaux qui est jumelée avec Oran depuis 2003.