Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement : M. Loukal à Malabo

Le ministre des Finances, Mohamed Loukal, s'est rendu, hier à Malabo, pour participer aux travaux de la 54e Assemblée annuelle de la Banque africaine de Développement (BAD) et de la 45e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement (FAD), du 11 au 14 juin, dans la capitale de la Guinée Équatoriale. Ces sessions constitueront une occasion, pour les responsables du monde économique et financier des pays membres de la BAD, d'échanger leurs expériences et points de vue sur la situation économique et financière internationale, a précisé la même source. Placées sous le thème «L'intégration régionale pour la prospérité économique de l'Afrique», les Assemblées annuelles de 2019 sont «une opportunité pour les pays membres du groupe de la BAD pour aborder les défis auxquels le continent est confronté et de faire des propositions pour avancer dans le processus d'intégration régionale de l'Afrique».

Les Assemblées annuelles de la BAD connaîtront une représentation de haut niveau, comprenant des chefs d’État et de gouvernement, des dirigeants d'institutions internationales et régionales, des organisations non gouvernementales (ONG) et des chefs d'entreprises. M. Loukal, en sa qualité de Gouverneur pour l'Algérie auprès du groupe de la BAD, est invité par le président de cette institution, Dr Akinwumi A. Adesina, en plus de sa participation aux réunions statutaires de la Banque et autres rencontres, à assurer, au cours de ces Assemblées, l'ouverture des travaux d'un évènement spécial consacré à la thématique «Partenariats porteurs de transformation : combler le déficit énergétique de l'Afrique par des initiatives régionales». Créée en 1964, la BAD compte aujourd'hui 80 pays membres, dont 54 pays africains et 26 pays non africains.