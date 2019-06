Sonatrach : Installation des nouveaux PDG de Naftal et de Tassili Airlines

Le président-directeur général du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi, a procédé, hier à Alger, à l'installation des nouveaux PDG de Tassili Airlines et de Naftal, respectivement MM. Adel Cherouati et Belkacem Harchaoui. M. Cherouati, qui remplace M. Harchaoui à la tête de Tassili Airlines, occupait auparavant les fonctions de directeur commercial et de directeur du fret au sein de la compagnie aérienne filiale de Sonatrach. Quant à M. Harchaoui, il occupait par le passé les fonctions de directeur de Branche Carburants au sein de Naftal, avant d'être nommé PDG de Tassili Airlines en 2015.