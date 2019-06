Commémoration du 61e anniversaire de la mort d’Ali Maâchi : L’artiste et le chahid

Le musée du moudjahid de Tissemsilt a commémoré hier le 61e anniversaire de la mort de l’artiste Ali Maâchi, en inaugurant la manifestation historique «Lahn El Watan» (Hymne de la patrie).

L'inauguration de cette manifestation de deux jours a été marquée par une exposition de photos, d’affiches, de publications et de livres historiques mettant en exergue le parcours artistique et militant du chahid Ali Maâchi, ainsi qu’un récital de ses chansons patriotiques, dont Angham El-Djazaïr, qui a fait sa renommée.

Le programme de la manifestation comporte la distribution de dépliants sur la vie du chahid et l’animation d’une émission radiophonique sur cet anniversaire historique par des cadres du musée, selon son directeur, Mohamed Adjed. Un concours sur la meilleure recherche historique traitant du parcours artistique et militant du chahid Ali Maâchi est également programmé, de même qu’une conférence sur Angham El-Djazaïr, qui sera animée par l’universitaire de Khemis Miliana .

Né en 1927 à Tiaret, Ali Maâchi a fondé la troupe artistique «Safir Ettarab» (ambassadeur de la chanson) qui a sillonné plusieurs régions d’Algérie et des pays arabes, dont la Tunisie et l’Égypte. Le chanteur a interprété des chansons célèbres dans le genre oranais, dont Ya Babor, Tahta samae El-Djazaïr, Trig Wahran et Angham El-Djazaïr.

Arrêté et emprisonné comme membre du Front de libération nationale par les forces coloniales en 1958, Ali Maâchi fut torturé et exécuté en compagnie de Mohamed Djahlane et Djillali Bensoutra, à Tiaret.