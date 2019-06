Après les inondations à Djanet : La vie reprend son cours normal

La vie reprend son cours normal dans la région de Djanet (420 km au sud d’Illizi), après les récentes inondations provoquées par les fortes chutes de pluie de la semaine dernière, qui n’ont heureusement pas fait de victimes, a-t-on appris hier auprès du cabinet de la wilaya d’Illizi. Les inondations ayant affecté la région, et qui ne sont pas exceptionnelles, la région étant dans une zone d’oueds, n’ont pas affecté heureusement les secteurs vitaux, mais ont tout de même causé des dégâts matériels sur les réseaux routiers et d’assainissement, en plus d’infiltrations dans certaines habitations. Des opérations d’urgence ont aussitôt été déclenchées pour évacuer les personnes encerclées par les eaux dans les zones enclavées, pomper les eaux infiltrées dans certaines bâtisses ou entravant la circulation, et réparer des pylônes électriques et les réseaux d’assainissement touchés, selon les services de la wilaya. Les mêmes services font état aussi de mesures décidées, dans le cadre des programmes communaux de développement et de la Caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales, pour la prise en charge des dégâts (routes, réseaux divers et habitations). Les examens de fin de cycles d’enseignement, primaire et moyen, se sont déroulés normalement, et le transport a été assuré vers les centres d’examen pour les élèves vivant en zones enclavées, a-t-on souligné. Une cellule de crise a été aussitôt mise en place au niveau de la wilaya d’Illizi et des commissions de suivi au niveau des communes affectées, et le wali, Aissa Boulahya, a signé dimanche une série de décisions visant la réhabilitation des parties détériorées et relevant de différents secteurs (réseaux d’assainissement et d’eau potable, digue de protection de la ville de Djanet des inondations, tronçons routiers). Une commission, présidée par le directeur des services agricoles, a également été mise en place pour recenser les dégâts ayant affecté l’agriculture (récoltes et ressource animale) et les puits et réseaux d’irrigation dans les régions de Djanet Bordj El-Haouès, et présenter un rapport exhaustif au ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, pour leur prise en charge. Une délégation conduite par le secrétaire général de la wilaya tiendra, aujourd’hui à Djanet, une rencontre avec la société civile, pour s’enquérir de leurs préoccupations et leur donner un aperçu des mesures entreprises par les pouvoirs publics pour la prise en charge des séquelles de ces inondations.