Le DGSN à Bordj Bou-Arréridj : Améliorer les conditions de travail du policier

M. Abdelkader Kara Bouhadba, Directeur général de la Sûreté nationale, qui a effectué hier une visite de travail dans la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, a présidé une cérémonie de remise d’ordres de versement à 111 fonctionnaires de police des sûretés de wilaya de Bordj Bou-Arréridj, de Sétif et de Msila.

Les personnes concernées figurent parmi les bénéficiaires d’un programme de 700 logements AADL réalisés au chef-lieu de la première wilaya.

La cérémonie a eu lieu à la salle Bachir-Ibrahimi, en présence des autorités locales et des officiers, sous- officiers et agents du corps dans la wilaya.

M. Kara Bouhadba a déclaré que cette action entre dans le cadre des efforts consentis par le corps envers ses agents, pour leur offrir les conditions d’une vie digne.

C’est un programme continu qui concerne toutes les wilayas et toutes les catégories des personnels, qu’ils soient policiers ou assimilés, a expliqué le directeur général, qui a indiqué que ces efforts permettront d’améliorer leur rendement sur le terrain. M. Bouhadba, qui a rappelé que cette opération ne touche pas seulement l’habitat, mais aussi les autres aspects, comme la couverture sanitaire, a affirmé que la prise en charge totale des effectifs est déterminante dans leur travail. Elle s’ajoute, a-t-il rappelé, à la réalisation de structures de bonne qualité, pour améliorer l’apport des agents et ,partant, mieux servir le citoyen.

Le directeur général, qui a également inspecté les sièges de la BMPJ de Bordj Bou-Arréridj et de la sûreté de daïra de Medjana, inaugurés récemment, a noté une amélioration de la couverture sécuritaire au niveau national par la livraison de plusieurs réalisations similaires à travers le territoire. Il a indiqué que la wilaya de Bordj Bou-Arréridj est bien pourvue sur ce plan.

Cet effort, a-t-il dit, offre la possibilité de renforcer la police de proximité, qui est, selon lui, une méthode, une action et un objectif.

«Les nouvelles cités construites, grâce à l’effort continu de l’État, pour améliorer les conditions de vie des citoyens, doivent bénéficier de la présence policière nécessaire pour assurer la quiétude des citoyens», a déclaré M Bouhadba .

Enfin, il a rencontré les cadres du secteur pour une séance de travail, au cours de laquelle il indiqué que la politique de recrutement devra se poursuivre pour doter le corps des personnels dont il a besoin.

