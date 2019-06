Lutte contre les facteurs de pollution environnementale : une priorité

La pollution de l’air en Algérie, notamment dans la capitale, devient un problème majeur, affectant à la fois l’environnement et la santé publique. Notre pays est placé parmi les pays qui présentent les taux de pollution de l’air les plus élevés au monde.

Face à cette situation, une journée d’information et d’évaluation sur l’environnement a été organisée, hier à Alger, par le ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement, célébrée le 5 juin de chaque année. Lors de cette rencontre, ministres, spécialistes de la santé et de l’environnement ont tiré la sonnette d’alarme sur la grande menace de la pollution atmosphérique causée, selon eux, par la croissance du nombre d’usines et de complexes industriels, d’une part, et l’explosion du parc automobile national qui dépasse aujourd’hui les six millions de véhicules. Les travaux ont été ouverts en présence de la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Mme Fatma- Zohra Zerouati, du ministre de l’Energie, M. Mohamed Arkab, de la ministre de l’Industrie et des Mines, Mme Djamila Tamazirt, du ministre des Ressources en eau, M. Ali Hammam, du ministre des Travaux publics et des Transports, M. Mustapha Kouraba, du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, M. Mohamed Miraoui. Mme Zerouati a appelé les différents secteurs ministériels à coordonner leurs efforts et à activer tous les mécanismes juridiques et institutionnels visant à faire face aux risques de pollution atmosphérique et à toutes les menaces pouvant affecter l’espace de vie des Algériens. «Ces dernières années, l’Algérie a enregistré de nombreux nouveaux cas d’asthme, notamment chez les enfants, et ce, à cause des émissions de gaz provenant de sources multiples », a-t-elle révélé. La ministre a fait savoir, dans ce sens, que les problèmes environnementaux causés par la pollution atmosphérique obligent les secteurs concernés à les résoudre par le biais de mécanismes susceptibles de modifier les méthodes de production et de les orienter vers une production plus durable et plus propre. Selon Mme Zerouati, l’Algérie s’appuie sur des normes mondiales pour surveiller les niveaux de pollution enregistrés dans l’air, elle affirme, donc, que des estimations quantitatives des déchets contaminés provenant de certaines activités industrielles ont été complétées afin de déterminer le degré de gravité et leur contribution à la détérioration de la qualité de l’air. « Ces estimations permettront une action appropriée basée principalement sur la sensibilisation des agents économiques aux questions environnementales pour un système industriel respectueux de l’environnement », a-t-elle dit. Cependant, l’intervenante a souligné le fait que de nombreuses usines souffrent encore de difficultés à acquérir des dispositifs spéciaux pour réduire les émissions de gaz polluants.



Le taux de torchage est passé de 78,6% en 1970 à 8% en 2016



De son côté, le ministre de l’Energie a fait remarquer que l’Algérie entreprend des efforts à travers la mise à disposition d’une énergie propre comme le gaz naturel pour les différents besoins domestiques et industriels, qui la place dans une situation avantageuse en termes d’émissions de gaz à effet de serre. « Ces mesures sont à la fois d’ordre législatif et réglementaire, mais portent également sur le développement de programmes nationaux d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique », a-t-il précisé. Selon Mohamed Arkab, le taux de « torchage » est passé de 78,6% en 1970 à 8% en 2016. Des actions ont permis d’éviter l’émission de 135 millions de tonnes de CO2 dans les énergies renouvelables et de 193 tonnes de CO2 dans l’efficacité énergétique. M. Arkab a, en outre, expliqué que les retombées attendues du Programme national des énergies renouvelables sont «importantes» en termes de création d’emplois, d’industrialisation, de développement technologique et d’acquisition de savoir-faire, contribuant ainsi au développement socioéconomique du pays. Une des retombées énergétiques «majeures» de ce programme réside, a-t-il dit, dans l’économie de quelque 300 milliards de m3 de gaz, soit un volume additionnel à nos réserves, ou l’équivalent de 7 à 8 années de consommation nationale actuelle de gaz. Pour sa part, M. Mohamed Miraoui a indiqué que la question de l’environnement, sa préservation et la lutte contre tous les facteurs de pollution étaient les priorités du système de santé national, soulignant que la santé des citoyens est étroitement liée à l’environnement dans lequel ils vivent. « Différentes maladies se sont répandues à cause de la pollution de l’environnement, des bactéries et des insectes qui se développent et se multiplient dans les milieux de l’environnement pollués, d’où l’urgence d’agir », a expliqué le ministre.



50.000 voitures seront reconverties en GPL



En ce qui concerne l’environnement hospitalier, le ministère de la Santé a adopté plusieurs mesures visant à garantir un environnement et des soins de santé sains, notamment la mise en place de comités au niveau de tous les établissements de santé spécialisés en hygiène, ainsi que de comités de suivi du processus d’élimination des déchets hospitaliers. Les organismes et institutions hospitaliers sont tenus de collecter, de transporter et de traiter les déchets afin de protéger la santé des citoyens et de préserver l’environnement. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Mustapha Kouraba, a affirmé que l’Algérie avait mené à bien de nombreux programmes de développement incluant tous les modes de transport, en tenant compte de la dimension environnementale. « Le secteur des transports en tant qu’activité humaine est l’un des secteurs qui contribuent d’une manière ou d’une autre à la pollution de l’environnement et la participation du secteur à cet événement est très importante avec les mesures prises pour réduire la pollution de l’environnement », a-t-il dit. Le ministre a également déclaré que la généralisation du contrôle technique des voitures et l’accent mis sur le respect des normes en vigueur contribueraient également à réduire la pollution de l’environnement. Dans le contexte de l’utilisation de carburants moins polluants, M. Kouraba a déclaré que le ministère a signé un protocole de coopération avec le ministère de l’Énergie pour équiper 50.000 voitures du GPL. Le ministre des Ressources en eau, Ali Hammam, a déclaré quant à lui que de nombreux progrès avaient été accomplis pour renforcer les capacités nationales en matière de protection et de conservation de l’environnement, en particulier dans le domaine des ressources en eau, où le secteur avait lancé de nombreux programmes d’investissement visant à réduire les effets du changement climatique. Il affirme, dans ce sillage, que son département travaille d’arrache-pied pour atteindre les objectifs du développement (ODD) souhaités, d’autant plus que les effets du changement climatique sur l’Algérie sont devenus un phénomène généralisé pour tous: baisse des précipitations, baisse des nappes phréatiques et hausse des températures entraînant une augmentation de la demande en eau. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, le ministre a déclaré que, pour limiter ce phénomène, il était nécessaire de préserver le patrimoine forestier au niveau des barrages et des étangs afin de créer un environnement propre aidant à lutter contre la pollution, soulignant que son département ministériel avait initié la plantation de 100.000 arbres sur un grand nombre de barrages, afin de protéger les ressources en eau de la pollution. La journée a été clôturée par une série de recommandations permettant une meilleure prise en charge de la pollution de l’air, dont la lutte nécessite des actions intersectorielles. En marge de cet événement, d’autres activités sont organisées à l’échelle nationale, dont une campagne de sensibilisation menée au niveau des stations services pour la reconversion des véhicules au GPLc.

Sarah A. Benali Cherif