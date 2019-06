Activité commerciale : Un besoin de 600 marchés de proximité

Le secteur du commerce en Algérie a besoin d’au moins 600 marchés de proximité pour mieux organiser l’activité commerciale, a estimé à Constantine le président de l’Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), El Hadj Tahar Boulenouar. Dans une déclaration à l’APS en marge du 1er congrès régional de l’Est tenu à la maison de jeunes Ahmed-Saâdi, le même responsable a fait part d’un «déficit d’environ 600 marchés de proximité à l’échelle nationale», un déficit, a-t-il ajouté, «à l’origine des perturbations cycliques constatées en matière de disponibilité des produits et leur prix». «Le déficit en marchés de proximité influe négativement sur la disponibilité des produits et creuse, par ricochet, le fossé entre les prix des produits alimentaires aux marchés de gros et dans les marchés de détails», a-t-il ajouté soulignant l’importance de la création de nouveaux espaces commerciaux. l’Association nationale des commerçants et artisans a recensé «plus de 30.000 locaux commerciaux non exploités à l’échelle nationale», a fait savoir le même responsable qui a appelé à la conjugaison des efforts entre les différentes parties concernées à savoir les ministères de l’Intérieur, du Commerce, de l’Habitat pour «rentabiliser» ces lieux et espaces réalisés à travers les différentes cités mais qui demeurent fermés et inexploités. S’agissant des marchés de proximité réalisés il y a quelques années dans les différentes wilayas du pays mais qui n’ont jamais été ouverts pour des raisons objectives en rapport avec leur implantation et autres subjectives liés à des modes de gestion défaillants, le même responsable a indiqué que son association s’attelle à élaborer des solutions «réparatrices» qui seront présentées «ultérieurement» aux pouvoirs publics.

Le premier congrès régional de l’Est de l’ANCA, opérationnelle depuis deux ans, a été une occasion pour faire connaître cette association professionnelle dont les objectifs sont la promotion de l’activité commerciale, artisanale et des services et l’établissement d’un réseau de relations entre les professionnels du secteur du commerce. Des rencontres similaires sont programmées dans la région Ouest du pays dès mercredi prochain, au Centre à partir de samedi et au Sud du pays lundi prochain, en prévision de l’organisation «fin septembre ou début octobre 2019» du congrès national de cette association, selon les organisateurs.

L’ANCA compte actuellement environ 10.000 adhérents et table pour atteindre les «200.000 affiliés d’ici une année», a souligné M. Boulenouar El Hadj Tahar qui a insisté sur l’importance de multiplier les rencontres de concertation entre différents intervenants dont l’administration, les représentants des commerçants et associations de protection du consommateur en vue d’examiner toutes les questions relatives à la régulation du marché, et la lutte contre les différentes formes de spéculation.