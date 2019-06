Formation professionnelle : Mise à niveau des établissements

Une enveloppe financière estimée à 80 millions DA a été consacrée dans la wilaya de Khenchela pour la réhabilitation des établissements du secteur de la formation professionnelle, a-t-on appris auprès du directeur de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) Abdelaziz Kaderi. L’opération est inscrite dans le cadre des préparatifs de la saison de formation prochaine (2019-2020) prévus par les services de ce secteur avec la collaboration des responsables de la wilaya, a précisé à l’APS le même responsable. Toutes les procédures administratives relatives au lancement des projets de réhabilitation et d’aménagement de 12 structures relevant de ce secteur sont en cours de parachèvement par le bureau chargé du suivi des investissements de cette direction, a-t-il ajouté, soulignant que l’initiative vise à assurer les meilleures conditions de travail en faveur des stagiaires, des enseignants et des personnels administratifs en prévision de la session du mois de septembre prochain. Cette opération de mise à niveau concerne deux instituts nationaux spécialisés de formation implantés dans les communes de Khenchela et de Kaïs, en plus des centres de formation du chef-lieu 1 et 2, d’El Hamma, de Kais 1, d’Ouled Rechache, d’Ain Touila, de Babar, de Chechar, d’El Mahmal ainsi que l’annexe de formation professionnelle de la localité de Chelia, a détaillé M. Kaderi. La nature des travaux d’aménagement portent sur la reprise de l’étanchéité des classes, des ateliers et des bureaux administratifs en plus des actions de réfection des appareils de chauffage, la mise à niveau des sanitaires, la peinture et la reprise des vitrages, a indiqué le directeur local du secteur. Une réunion sera organisée mercredi prochain, présidée par le chef de l’exécutif local, Kamel Nouicer pour la validation du plan d’enseignement et de la formation professionnels où il sera procédé à la présentation de l’ensemble des préparatifs logistiques de cette nouvelle session et des spécialités et postes proposés en prévision de la période des inscriptions des personnes désireuses bénéficier de ce genre de formation, a encore relevé la même source.