Algérie - Turquie : Booster la coopération

La coopération algéro-turque a connu ces derniers temps, notamment après la visite de son président Recep Tayyip Erdogan à Alger en novembre 2018, une notable amélioration. Les responsables et les hommes d’affaires turcs ont montré à maintes reprises leur volonté de développer davantage les relations économiques avec notre pays pour les hisser au niveau de l’excellence à travers, notamment, l’investissement. D’ailleurs, l’organisation d’une rencontre d’affaires par la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie en collaboration avec l’Association des Entreprises turques au profit des entreprises algériennes et leurs homologues turques, aujourd’hui à l’hôtel Sofitel (Alger), confirme la volonté de renforcer la coopération. Rappelons dans ce sens que, lors de sa visite en Algérie, le président Recep Tayyip Erdogan a insisté sur la nécessité de renforcer le partenariat entre les entreprises des deux pays et d’élargir le domaine de la coopération et le renforcement continu des relations entre les deux pays, liés par un Traité d’amitié et de coopération, signé en 2006. Selon la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), ces rencontres réuniront les professionnels turcs avec leurs homologues algériens opérants dans le secteur du froid industriel, climatisation et réfrigération «ISKID» afin de permettre à ces derniers de découvrir les nouveautés, discuter des opportunités d’affaires et de nouer des partenariats gagnant-gagnant. Cet événement, a précisé la CACI, qui prévoit la tenue de rencontres de mise en relation d’affaires B2B, se concentrera sur l’examen des opportunités de partenariats industriels et commerciaux entre les entreprises des deux pays dans les différentes filières du secteur du froid industriel, climatisation et réfrigération.

S’agissant du volume des échanges commerciaux entre la Turquie et l’Algérie, selon le site de l’ambassade de Turquie, il est estimé à plus de 5 milliards de dollars. La Turquie exporte en Algérie des matériaux et des produits finis, comme les matériaux de construction, les équipements de voitures, le textile et quelques produits de pétrochimie. Par contre, l’Algérie exporte vers la Turquie, pour une valeur d’environ 3 milliards de dollars, des hydrocarbures, notamment du gaz liquéfié.

Makhlouf Ait Ziane