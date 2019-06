Accréditation des laboratoires : Un passeport à l’international

Au total 24 laboratoires, organismes d’inspection de certificats d’étalonnage ont été accrédités par ALGERAC durant l’année écoulée, c’est ce qu’a indiqué, hier, le directeur général d’ALGERAC, organisme national d’accréditation.

Noureddine Boudissa qui s’exprimait en marge de la cérémonie de remise de certificats d’accréditation aux entreprises concernées, tenue à l’Ecole de la lumière ERMA, à Zéralda, à l’occasion de la journée mondiale de l’Accréditation, a fait savoir que son organisme a délivré plus d’une centaine d’accréditations tous secteurs confondus.

«On compte plus d’une centaine d’entreprises certifiées et donc, concurrentiels, à l’échelle internationale», a précisé M. Boudissa, ajoutant qu’une cinquantaine de souscripteurs sont enregistrés et sont en train de travailler, pour le test de conformité.

Il mettra l’accent sur l’importance de la célébration de la journée mondial de l’Accréditation. «La journée d’aujourd’hui a une vocation internationale, et l’Algérie à l’instar des autres pays du monde qui sont membre de l’organisation international en charge de l’accréditation vont marquer cet événement», a souligné le directeur général d’ALGERAC, précisant que le thème retenu pour cette année est «l’approvisionnement et la valeur ajoutée».

Selon lui cette journée, qui a vu la participation d’éminents économistes et des intervenants de plusieurs secteurs d’activités, a été une occasion de faire le point sur l’importance de l’accréditation et sur le bilan des organismes et laboratoires accrédités.

De son côté, M. Smaïl Lalmas, économiste et président de l’association «Algérie Conseil Export», a souligné l’importance de l’accréditation comme étant une clé à l’export. «L’accréditation est une étape importante pour faciliter l’accès de l’offre algérienne sur le marché international», a noté M. Lalmas, faisant savoir que l’organisme accréditeur en Algérie est ALGERAC, qui a fait l’effort de bénéficier de la reconnaissance internationale.

Ce qui permet, selon ses termes, aux organismes certificateurs la possibilité d’avoir la reconnaissance au niveau des différents partenaires avec lesquels nous travaillons, notamment l’Union européenne et les pays arabes.

Poursuivant ses propos, l’économiste précisera que les entreprises algériennes n’ont pas l’information nécessaire leur permettant d’aller vers l’accréditation pour pénétrer les marchés internationaux.

«Nous avons, au niveau du ministère de l’Industrie, un fonds de soutien pour les entreprises qui veulent aller vers l’accréditation», a-t-il indiqué, faisant observer que la plupart des entreprises algériennes ignorent l’existence de ce fonds. Selon lui, ce fonds de soutien n’est pas accompagné d’un effort de communication nécessaire pour le vulgariser, ce qui va contribuer certainement au développement de l’activité export qui est vital pour l’avenir de l’Algérie.

«Je veux dire qu’aujourd’hui, les organismes certificateurs et les laboratoires doivent impérativement penser à se faire accréditer et profiter de la reconnaissance internationale d’ALGERAC pour donner plus de crédibilité à leur travail afin d’aller vers le marché international avec beaucoup plus de facilité et dans les meilleures conditions possibles», a tenu à souligner M. Lalmas.

Il convient de rappeler qu’ALGERAC, organisme algérien d’accréditation, a été créé par décret exécutif n° 05-466 du 6 décembre 2005 (J.O. n° 80). Il est régi par les lois et règlements en vigueur à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputé commerçant dans ses relations avec les tiers.

ALGERAC est un établissement public à caractère industriel et commercial au sens du Code de commerce algérien. Cet organisme placé sous tutelle du ministre chargé de la normalisation (ministre de l’Industrie et des Mines), a pour mission principale l’accréditation de tout organisme d’évaluation de la conformité.

Kamélia Hadjib