Protection civile à Sétif : sur tous les fronts

Au moment où le mercure atteint subitement les 35 degrés, pour ne pas dire plus à la mi-journée, annonçant de ce fait un été torride à Sétif, les services de la Protection civile, dont les moyens humains et matériels sont redéployés sur tous les lieux sensibles des hauteurs et vastes étendues céréalières, n’ont pas été sans enregistrer, entre le 7 et le 9 juin, plusieurs activités pour parer aux dangers du feu et agir au titre de la prévention des richesses naturelles que compte la wilaya.

Dans ce contexte, et en dépit de leur présence constante sur le terrain, les services de la Protection civile ont dû intervenir 25 fois en 72 heures pour éteindre des incendies qui n’en étaient heureusement qu’à leur début et n’ont pas donné lieu de ce fait à des pertes importantes, indique la cellule de communication de la direction de wilaya de la Protection civile. En dépit cependant des efforts importants déployés sur le terrain 25 hectares de récolte en orge, 12 hectares de blé tendre, ainsi que 200 bottes de foin et 14 hectares de broussailles ont brûlé à Hamam Sokhna, El-Eulma, Guelta Zerga, Bazer Sakhra, Aïn Azel et Harbil.

Des dégâts qui auront été réduits, grâce à l’intervention énergique des équipes de la Protection civile aidées par des agricultures et citoyens qui ont mobilisé leurs tracteurs et citernes dans un geste fort de solidarité pour empêcher la propagation aux surfaces agricoles environnantes et aux bâtisses. Sur un autre front non moins important, les services de la Protection civile ont également enregistré, durant cette même période, 25 accidents de la route, dont 7 trouvent leur origine des conducteurs de moto qui, faut-il le souligner, sont au cœur du dispositif établi par la sûreté de la wilaya de Sétif. Ces accidents ont engendré 28 blessés à différents degrés. Pas moins de 284 interventions ont été relevées par les services de la Protection civile durant cette courte période.

F. Zoghbi