Etablissements de santé d’Alger : Recrutement de plus de 1.000 paramédicaux

Le ministère de la Santé procèdera au courant de ce mois de juin au recrutement de plus de 1.000 aides-soignants et paramédicaux qui seront affectés au niveau des différents établissements de santé de la capitale.

En effet, selon une source de l’Institut supérieur de formation paramédicale d’Alger, une promotion de 700 paramédicaux sortira ce mois-ci de l’institut ainsi qu’une promotion de 320 aides-soignants, qui seront répartis à travers les différents établissements de la wilaya d’Alger et de ses environs. Selon la même source, les aides-soignants de la santé publique contribueront activement à l’amélioration des services de santé, compte tenu de la formation reçue au niveau des instituts, ce qui permettra de faciliter la prise de rendez-vous au profit des malades et de gérer de manière efficace leurs dossiers, à même d’assurer une plus grande flexibilité dans le traitement avec les patients au niveau des hôpitaux. Dans le même contexte, la Direction de la formation au ministère de la Santé a décidé de lancer un programme spécial de formation dans certaines spécialités qui enregistrent un manque au niveau des établissements de santé publics. Il s’agit en effet, des spécialités de médecine de catastrophes, psychiatrie, gynéco-obstétrique, dont la formation sera dispensée à partir de la prochaine rentrée dans le but de combler le déficit en personnel spécialisé dans ces domaines.

Il sera également question d’introduire la formation dans de nouvelles spécialités afin de répondre aux besoins enregistrés pour la couverture médicale et les services thérapeutiques ainsi que la prise en charge des nouvelles maladies qui ont apparu ces dernières années.



10.623 médecins spécialistes seront recrutés

Il faut dire que la Direction des ressources humaines du ministère de la Santé, a adopté un plan d’emploi s’inscrivant dans le cadre de la stratégie suivie du plan quinquennal 2018-2022. Ce plan prévoit le recrutement de quelque 10.623 médecins spécialistes, ainsi que 45.441 paramédicaux, techniciens et agents administratifs.

Concernant le recrutement prévu des médecins spécialistes, ce dernier est à même d’optimiser la prise en charge médicale spécialisée, à travers les quatre coins du pays, notamment dans les wilayas du Sud et des Hauts Plateaux.

Il faut dire qu’en 2016, le corps paramédical a vu près de 70% de ses effectifs admis à la retraite. Devant le départ massif des personnels paramédicaux et le déficit enregistré depuis dans les hôpitaux du pays, le secteur de la santé a décidé d’organiser plusieurs opérations de recrutement en vue de résorber le manque en personnels qualifiés.

Le ministère a déjà entamé le recensement des candidats pour pallier les difficultés auxquelles sont confrontés les services d’urgences dans les établissements de santé du pays.

Par ailleurs, la tutelle de la santé est déterminée à promouvoir la formation continue et à l’élargir à différents niveaux afin d’améliorer notre système de santé, de fournir des prestations de santé de qualité, qui soient à la hauteur des attentes de notre population, et d’assurer la montée des compétences. «Nous œuvrons à développer des pôles d’excellence de santé dans chaque wilaya du pays en accompagnant le personnel médical par une formation continue», avait déclaré le ministre de la Santé.

Il y a lieu de noter que les ressources humaines dans le secteur de la santé sont estimées à 365.893 fonctionnaires, répartis sur plus de 4.000 structures sanitaires, parmi lesquelles l’on compte 41.000 médecins spécialistes, 34.000 médecins généralistes, 13.663 chirurgiens-dentistes et 12.773 pharmaciens.

Quant au corps paramédical, il est composé de plus de 1,3 million d’infirmiers et de 8.500 sages-femmes, tandis que le personnel administratif et technique a atteint, lui, les 118.337 fonctionnaires, selon les dernières statistiques établies par les services du ministère de la Santé.

Salima Ettouahria