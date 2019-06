Caravane touristique : 2.000 jeunes sillonneront 22 wilayas

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui, a indiqué, hier à Alger, que la caravane touristique organisée au profit de 2.000 jeunes de différentes communes de la capitale, qui sillonnera 22 wilayas du pays, était «une précieuse occasion» pour ces jeunes de découvrir les importantes potentialités touristiques que recèle l’Algérie, y compris les sites historiques. Cette caravane touristique de jeunes qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de la saison estivale 2019 «est une précieuse occasion pour les 2.000 jeunes qui découvriront les importantes potentialités touristiques que recèle l’Algérie, y compris les sites historiques», a déclaré le ministre en marge du coup d’envoi de cette manifestation au niveau du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger, en présence du wali d’Alger, Abdelkhalek Sayouda, et du président de l’APW, Abdelkrim Bennour.

Il a ajouté que l’objectif de cette manifestation est également de «faire connaître la diversité du patrimoine culturel et artistique ainsi que le patrimoine matériel et immatériel des différentes wilayas de l’Algérie, avec leurs traditions et coutumes qui reflètent la richesse de l’identité nationale». Organisée sous le slogan «Le tourisme des jeunes, découverte et connaissances», cette caravane «sera riche en programmes et ateliers au profit de la catégorie des jeunes en vue de renforcer les valeurs de l’identité nationale», a-t-il encore précisé.

Pour sa part, le wali d’Alger a fait savoir que cette caravane organisée par la Direction de la Jeunesse et des Sports en coordination avec l’Office des établissements de jeunes d’Alger, favorisera les rencontres et le contact entre les jeunes de la capitale et ceux des autres wilayas pour l’échange d’idées et de vues.

De son côté, le directeur de la Jeunesse et des Sports de la wilaya d’Alger, Tarek Kerrache, a précisé, dans une déclaration à l’APS, que la caravane, qui sillonnera 22 wilayas, comprenait 2.000 jeunes âgés de 18 à 35 ans, et représentant 45 établissements scolaires, 12 Ligues de jeunes et 20 associations de jeunes, soulignant que 72 bus ont été mobilisés à cet effet, il a indiqué que la caravane séjournera 5 jours dans chaque wilaya.