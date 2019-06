SOVAC Algérie : Lutter contre la spéculation

Sovac Algérie annonce la suspension d’une façon momentanée de toutes les commandes d’achats de véhicules des marques qu’elle assemble dans son usine de Sidi Khetab, à Relizane. En effet, selon les explications fournies par le service de communication de l’entreprise, cette décision est motivée par la « forte » affluence des revendeurs sur ses showrooms pour acquérir les véhicules, ce qui a poussé la direction de suspendre, «jusqu’à nouvel ordre», les commandes sur les véhicules des différentes marques représentées par Sovac Algérie.

Selon la même source, cette décision a pour objectif de mettre en place une distribution « équitable » sur le réseau des quotas de véhicules qui restent encore à écouler sur le marché pour 2019 avant d’atteindre la limite fixée par la décision du ministère de l’Industrie, relative à la limitation des quotas des kits destinés au montage des véhicules.

Par ailleurs, Sovac Algérie tient à rassurer sa clientèle qu’aucune augmentation des prix n’est envisagée à la prochaine reprise des commandes et assure également sa disponibilité à rester à l’écoute et répondre au mieux aux attentes de ses clients durant cette période. L’usine de Sovac produit pour le moment une quinzaine de modèles de marques Volkswagen, Volkswagen Utilitaire, Seat, Audi et Skoda. Néanmoins, ce nombre sera revu à la baisse suite à la note du gouvernement obligeant le constructeur à arrêter le montage de plusieurs modèles.

Pour rappel, Sovac production Algérie, au même titre que les autres opérateurs économiques exerçant une activité de montage automobile, ont été destinataires, le 22 mai dernier, d’une note du ministère de l’Industrie et des Mines, plafonnant de façon unilatérale et rétroactive leurs importations de collections SKD/CKD destinées à la production et au montage de véhicules de tourisme pour l’année 2019. Une mesure qui a pour but de diminuer au maximum la facture d’importations des kits et pièces de rechange utilisés dans l’assemblage automobile. La facture de ces importations a, d’ailleurs, été fixée à 2 milliards de dollars.

Du coup, et suite à cette décision de limiter les quotas d’importations des kits CKD/SKD, Sovac production Algérie détient un quota d’une valeur de 660 millions de dollars.

Pour rappel, le montant de l’importation des collections SKD utilisées dans le montage des véhicules légers a dépassé au cours des quatre premiers mois de cette année les 928 millions de dollars, contre 882,4 millions de dollars à la même période de 2018, soit une hausse de 5,1%, a précisé la Direction des études et prospectives des Douanes (DEPD).

