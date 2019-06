Centenaire du cinéma nippon : Le Japon s’affiche à la cinémathèque d’Alger

Une rétrospective du cinéma japonais qui fête ses 100 ans est organisée par la cinémathèque algérienne, et ce depuis samedi dernier. Ainsi, à l’instar des musés du cinéma dans le monde, la cinémathèque d’Alger a établi un programme spécial qui présentera le cinéma japonais des années 1920 à 2000 en retraçant ses cent ans, des premiers films muets à aujourd'hui, en passant par son âge d'or.Le programme a été ouvert avec les films de Akira Kurusawa, le grand maître du cinéma japonais.

La cinémathèque d’Alger abritera tout au long de la semaine, et au plaisir des amoureux du septième art japonais, la projection des plus grands cinéastes à l’exemple des films fresques de Akira Kurosawa, les films fantastiques de HirokiRyuichi, les films d’animation Hayao Miyazaki, les films de sciences fictions d’Ishirō Honda et les films d’action de Takishi Kitano, le cinéaste qui inspira de grands réalisateurs d’Hollywood, Steven Spielberg, Martin Scorsese et surtout QuantinTarantino.

Après "La forteresse cachée" un film réalisé par Akira Kurosawa avec ToshirôMifuneen 1958, et "Entre Ciel et l’enfer" réalisé aussi par Kurosawa en 1963, qui ont été projetés dans l’après-midi de samedi dernier, la cinémathèque d’Alger a abrité dimanche dernier, la projection du film"Les sept Samourais" réalisé par le grand Akira Kurosawa en1954. Ce long métrage de plus de 3h relate les guerres de clans qui plongent le pays dans le chaos, les paysans tentant de survivre, accablés par la famine, et des groupes de bandits qui les rackettant. L'un des villages de campagne échappe in extremis aux attaques des brigands qui rebroussent chemin au dernier moment lorsque l'un d'eux se rappelle de l’avoir déjà pillé l'année passée. Le répit est cependant de courte durée, les bandits décident de revenir après la prochaine moisson. L'un des paysans, Yohei, surprend leur conversation et va avertir les autres villageois. Tandis que certains sont prêts à tout donner aux pilleurs au risque de mourir de faim, Rikichi, lui, en appelle à prendre les armes. Sur les conseils de Gisaku, l'ancien du village, le conseil décide finalement de recruter des samouraïs sans maître pour leur venir en aide. Quatre émissaires sont envoyés dans les villes voisines pour trouver des guerriers prêts à se battre à leur côté pour deux repas par jour, le village n'ayant aucune autre forme de rétribution à proposer. Après plusieurs déconvenues et refus, ils rencontrent Kanbei, un guerrier valeureux et sage qui accepte de se joindre à leur cause. Kanbei est bientôt rejoint par cinq autre samouraïs, Shichiroji, son ancien bras droit, le jeune Katsushiro qui souhaite devenir son élève, les bons vivants et joyeux Gorobei et Heihachi, et enfin Kyuzo le fier maître d'armes. Un septième homme, Kikuchiyo, essaye de se faire accepter par le groupe mais il n'est d'évidence pas le samouraï qu'il dit être. A force de persuasion, il finit par devenir le septième samouraï... Considéré comme un film d'action, «Les 7 Samouraïs» offre en effet un spectacle grandiose du début à la fin, tout en n'hésitant pas à prendre son temps pour présenter ses personnages et ses thèmes. Le film n'est pas complexe et peut même paraître classique dans sa narration mais l’ensemble est bien maîtrisé.

Il y a lieu de noter, enfin, que ce programme tracé par la cinémathèque d’Alger se poursuit jusqu’à jeudi prochain.



Sihem Oubraham