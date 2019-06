Dialogue poétique « Nouvelle voix » à l’institut Cervantès d’Alger : Le poème, langage universel de paix

Après un séjour en résidence de traduction en Tunisie pendant tout le mois de Ramadhan, sous l’intitulé «Nouvelle voix», organisé par l’Institut Cervantès dans son antenne à Tunis, une cérémonie de récital poétique a eu lieu, dimanche dernier, à l’Institut Cervantès d’Alger, en présence de poètes algériens, espagnols et tunisiens.

Organisée par l’ambassade d’Espagne en Algérie, la rencontre a permis de mettre en avant la diversité culturelle et littéraire des pays des poètes participants ainsi que le langage universel de la poésie qui efface les frontières et rapproche les cultures et les peuples.

Représentante de l’Algérie à cette résidence de traduction, la poétesse Amina Mekahli a fait savoir que cette expérience lui a permis de ne plus prendre en considération les barrages linguistiques entre les poèmes et de mettre le cap sur une poésie nouvelle. «Une grande osmose s’est créée entre les participants dès la première journée de cette résidence. Cela confirme que la poésie est un langage universel, facile à être adopté par tous les poètes du monde. Les traductions était d’une excellente qualité, un moyen de communication fiable qui permet d’avoir plus de visibilité aux poèmes», a-t-elle noté. Avant de lire un passage de son poème « Je suis debout », Amina Mekahli est revenue sur le souci de l’édition pour les œuvres poétiques qui, selon elle, devrait se régler par la multiplication d’initiative de ce genre.

Pour sa part, le poète espagnol, Juan Carlos Abril, a estimé que le niveau des débats au sein de cette résidence a été très élevé grâce au métissage culturel méditerranéen. «Malgré la distance, les liens historiques entre les deux rives de la méditerranée sont très soudés. Notre rapprochement s’est renforcé grâce à un concert en hommage à la civilisation andalouse », a-t-il souligné. Le poète a fait savoir que les barrières des frontières et des nationalités tombent à l’eau lorsqu’il s’agit de poésie. Pour lui, traduire un poème est un travail de longue haleine et loin du systématique, un travail qui demande beaucoup d’application, de savoir et d’ouverture d’esprit. Après avoir gratifié l’assistance d’un extrait de son poème «Peine perdue» dont la thématique évoque l’amitié d’adolescents il a cédé le pupitre au poète tunisien, Achraf Kerkini, pour lire un poème d’amour « Ils

vécurent heureux jusqu’à l’éternité ». Ce poète tunisien estime que la traduction est un enjeu majeur qu’il faut impérativement développer et renforcer pour la vitalité de la poésie et sa promotion. «La traduction donne une ouverture sur un lien littéraire à travers lequel chaque poète s’identifie avec enthousiasme. La découverte d’un poème est une autre image et un autre intérêt envers le poète car pour se connaitre, c’est d’abord se lire et lutter contre la barrière linguistique», a-t-il souligné avant d’ajouter : « Ce projet est le plus beau des prétextes pour développer les relations entre l’Algérie, la Tunisie et l’Espagne. Seule l’amitié du langage et du verbe est durable», a-t-il conclu.

Kader Bentounès