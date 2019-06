Burkina Faso : Recrudescence de la violence

Une dizaine de personnes ont été tuées dimanche dans une attaque armée perpétrée par un groupe armé dans la commune d’Arbinda, province de Soum, dans le nord-est du Burkina Faso, rapportent des médias locaux. L’attaque a été perpétrée par des individus armés vers 17h GMT, jour du marché de la localité, selon le site électronique d’information «Lefaso.net», faisant plus d’une dizaine de morts.

L’information a été donnée par une source locale et confirmée par des contacts concordants. Selon la même source, les réseaux sociaux faisaient état de 17 morts. Ce bilan n’a été ni confirmé ni infirmé par les autorités sécuritaires, ni les élus locaux. «Les assaillants auraient ouvert également le feu sur un site d’orpaillage, dans les environs de Koutougou, une commune située à peu près 30 km d’Arbinda». Arbinda est située dans la région du Sahel, à 90 km de Djibo, chef-lieu de la province du Soum, localité située à plus de 210 Km de Ouagadougou. Une région sujette à de multiples attaques terroristes, depuis plusieurs années, ajoute le Faso.net.

Le Burkina Faso est confronté depuis 2015 à une recrudescence des attaques terroristes, qui ont fait plus de 300 morts et des milliers de déplacés.

La capitale Ouagadougou a été frappée trois fois en moins de deux ans. Depuis le début de l’année en cours, l’armée a multiplié les opérations antiterroristes, notamment dans le nord et l’est du pays. 14 provinces sur les 45 que compte le Burkina Faso sont sous état d’urgence depuis fin décembre 2018.