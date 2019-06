Nigeria : Des groupes armés sèment la terreur

Au moins 43 personnes ont été tuées dans des attaques contre des villages de l’État de Zamfara, dans le nord du Nigeria, perpétrées au cours du weekend par des bandits et des groupes armés qui sèment la terreur dans les campagnes, ont rapporté hier des sources policières et locales. Selon les mêmes sources, une première vague d’attaques contre quatre villages à une cinquantaine de kilomètres de Sokoto, capitale de l’État du même nom, dans la nuit de samedi à dimanche, a fait 25 morts. 18 autres sont morts dans une autre vague d’attaques, plus au nord dans le même Etat. Dans la première attaque, des hommes armés sont arrivés dans des villages du district de Rabah, ouvrant le feu sur les habitants avant de voler des têtes de bétail. «25 personnes ont été tuées et beaucoup d’animaux du cheptel ont été dérobés par les assaillants», a fait savoir le représentant de la police locale, Ibrahim Kaoje, cité par des médias, affirmant que quatre suspects ont été interpellés. Parallèlement, un groupe de bandits a mené un raid sur le village de Satiru, à la frontière entre le Nigeria et le Niger, faisant 18 morts. «Nous avons perdu 18 personnes», a expliqué un habitant, Umeh Na-Ta’ala. «Ils ont ouvert le feu au hasard», a précisé un autre témoin, Abdullahi Dantani. Le président nigérian Muhammadu Buhari a condamné ces attaques, se disant «choqué» et «attristé» par «la mort massive de gens dans les attaques de banditisme qui ont eu lieu samedi dans l’Etat de Sokoto.» «Le président Buhari condamne tout acte de violence et de terrorisme contre les Nigérians innocents», a-t-il déclaré dans un communiqué, relayé par des médias. Les États de Sokoto, Katsina et Kaduna, au nord d’Abuja, la capitale fédérale, sont le théâtre d’attaques similaires depuis quelques mois.