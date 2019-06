Grand angle : Une désobéissance à inconnues multiples

Au regard des derniers évènements, le Soudan risque de sombrer dans une spirale de violences aux conséquences dramatiques. L’impasse politique, en raison des divergences entre les militaires et les chefs de la contestation, éloigne chaque jour un peu plus toute possibilité de trouver une issue pacifique à la crise dans laquelle se trouve le pays depuis le

11 avril dernier, date de la destitution par l’armée du président Omar el Béchir. Le premier jour du mouvement de désobéissance civile, à laquelle ont appelé les chefs de la contestation pour renforcer la pression exercée sur le Conseil militaire de transition et le pousser à céder le pouvoir aux civils s’est soldé par la mort de quatre personnes. Et la liste risque de s’allonger. En effet, la détermination des deux camps fait craindre le pire. Le Conseil militaire de transition au pouvoir depuis un mois a prévenu, lors d’un discours télévisé, qu’il entendait « renforcer la présence des forces armées pour un retour à la vie normale». De leur côté, les contestataires affirment ne pas vouloir céder le terrain conquis et sont décidés à mener leur lutte jusqu’à aboutissement de leur revendication. Le souci est que pour l’heure, les militaires ne sont pas disposés à faire les concessions nécessaires en dépit des appels qui leur ont été adressés en vue de remettre le pouvoir à un gouvernement civil dans les plus brefs délais. Les négociations engagées dans ce sens entre les deux camps sont suspendues depuis le

20 mai en raison justement de la difficulté de trouver un terrain d’entente. Et vu la tournure prise par les évènements, il est à parier que les divergences apparues sur la transition ne sont pas prêtes d’être aplanies. Le bras de fer engagé par la contestation après son appel à une «vraie désobéissance civile» jusqu’à l’évènement d’un pouvoir civil est une prise de risque aux conséquences tragiques si l’on se fie aux quatre morts enregistrés le premier jour. La crainte de voir le Soudan glisser dans une spirale de violences sans fin est accentuée par ce qui semble être l’échec de la tentative de la médiation lancée par le Premier ministre éthiopien. En effet, alors que les meneurs de la protestation avaient déclaré envisager de reprendre les discussions avec le Conseil militaire de transition, sous conditions, l’annonce de l’arrestation de plusieurs d’entre eux a suscité une perplexité certaine. Force est de souligner que ces arrestations ne feront qu’exacerber une situation déjà tendue et ne manqueront d’élargir la méfiance qui existe déjà entre les deux camps.



Nadia K.