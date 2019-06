Nouvel ordre mondial : Poutine appelle à des « alternatives » à la confrontation croissante dans les questions internationales

Le président russe Vladimir Poutine a appelé, hier, à des "alternatives à la confrontation croissante dans les questions internationales", soulignant que le monde a abordé une ligne dangereuse et il est nécessaire de rechercher des solutions de remplacement, ont rapporté des médias locaux.

Dans sa déclaration lue par son conseiller au Kremlin, Youri Ouchakov, lors du forum international "Primakov Readings", le président Poutine a appelé, à des "alternatives à la confrontation croissante dans les questions internationales", a indiqué l'agence Tass. Le président russe a souligné à l'occasion que "le monde s'est approché d'une ligne dangereuse", assurant que "les relations internationales sont en état de fièvre".

"Il est important de rechercher ensemble des alternatives réelles et viables à la confrontation croissante et aux intérêts politiques et économiques grossiers et égoïstes poussés par un certain nombre d'Etats, en particulier par le biais de sanctions et les guerres commerciales ", a plaidé M. Poutine.

Dans ce contexte, le chef du Kremlin a insisté sur "la nécessité de trouver des solutions constructives aux problèmes urgents régionaux et mondiaux". "Je suis sûr que vos discussions seront très utiles à cet égard", a déclaré Poutine dans sa déclaration aux participants au forum, soulignant que cet événement occupe à juste titre une place de choix parmi les conférences internationales les plus représentatives et faisant autorité.

Le forum "Primakov Readings" consacré à la mémoire de l'académicien et homme d'Etat, Yevgeny Primakov, est une conférence internationale réunissant notamment des experts, diplomates, des décideurs, ainsi que des journalistes.

Au cours de cette rencontre, un débat public se déroule sur les problèmes de l'économie mondiale, de la politique internationale et de la sécurité.