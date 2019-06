Offensive de Haftar sur Tripoli : 653 morts et 3.547 blessés

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé dans un nouveau bilan qu'au moins 653 personnes avaient été tuées et 3.547 autres blessées lors des combats qui ont lieu dans la capitale libyenne Tripoli et ses environs, ont rapporté hier des médias locaux. "Le bilan du conflit en cours dans la capitale de la Libye s'établit à 653 morts, dont 41 civils, et 3.547 blessés, dont 126 civils", a précisé l'OMS sur son compte Twitter, ont ajouté les mêmes sources. Dans un précédent bilan, l'OMS avait fait état de 562 morts et près de 2855 blessés, alors que l'exode a poussé plus de 80.000 personnes à quitter leurs domiciles. La capitale libyenne a été agressée depuis le 4 avril dernier par des troupes de Khalifa Haftar venues de l'Est du pays pour s'emparer de Tripoli où siège le gouvernement d'union nationale reconnu et soutenu par l'ONU. Malgré les appels incessants de la communauté internationale pour un cessez-le-feu, les combats se poursuivent entre les forces du gouvernement d'union nationale et les troupes de Khalifa Haftar. La Libye peine à assurer une transition démocratique, alors que le pays est plongé dans un climat d'insécurité et de chaos depuis la chute de l'ancien régime de Maâmmar el Gueddafi en 2011.