Nucléaire iranien : Les avertissements de Téhéran

L'Iran a dénoncé hier la "guerre économique" menée par les Etats-Unis à son encontre et affirmé que ceux qui l'ont lancée ne peuvent s'attendre à "rester en sécurité". "On ne peut pas espérer qu'une guerre économique contre le peuple iranien continue et que ceux qui soutiennent cette guerre ou l'ont déclenchée restent en sécurité", a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, en recevant son homologue allemand Heiko Maas à Téhéran. Cette mise en garde intervient au moment ou l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) a souligné que les engagements pris par l'Iran dans l'accord de 2015 ont été respectés par Téhéran, évoquant "une avancée significative pour la vérification nucléaire", ont rapporté des médias locaux. Dans un discours prononcé à l'ouverture de la réunion trimestrielle du Conseil des gouverneurs de cette agence de l'ONU basée à Vienne, le directeur général de l'AIEA, Yukiya Amano, a souligné qu'il est "essentiel" que l'Iran continue de respecter ses engagements pris dans le cadre de l'accord de 2015, ont ajouté les mêmes sources.

M. Amano s'est dit, toutefois, "inquiet de l'augmentation des tensions" autour du programme nucléaire iranien, après l'annonce le mois dernier par Téhéran qu'il ne respecterait plus certaines des restrictions imposées par l'accord de 2015, dénonçant le rétablissement des sanctions américaines et l'absence d'engagement de la part des Etats européens à contourner ces mesures coercitives. "J'espère qu'on pourra trouver une façon de réduire les tensions par le dialogue", a plaidé, à ce propos, le directeur général de l'AIEA. R. I.