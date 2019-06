Répression israélienne dans les territoires occupés : 29 Palestiniens tués et 312 blessés en mai

Vingt neuf Palestiniens ont été tués et 312 autres blessés par les forces d’occupation israéliennes au mois de mai écoulé, a indiqué le département des relations internationales de l’organisation de Libération de la Palestine (OLP). Dans son rapport mensuel intitulé "Peuple sous l’occupation", relayé hier, par l'agence palestinienne de presse, Wafa, 27 Palestiniens dont un ambulancier, quatre femmes, et quatre enfants ont été tués dans des raids de l'aviation israélienne contre la bande de Ghaza. Deux autres Palestiniens ont été tués de "sang-froid" par les forces d'occupation en Cisjordanie occupée, ajoute le rapport. Selon le document de l'OLP, 312 personnes ont été blessées dans l'enclave palestinienne pendant leur détention et également lors de la répression des marches pacifiques dans les régions menacées de saisie de terres au profit de la colonisation. Durant le même mois, 370 autres dont des enfants, 4 femmes et 1 handicapé ont été arrêtés, outre des ordres de détention administrative contre 30 détenus palestiniens. Les forces d'occupation israéliennes ont également expulsé 16 personnes de la Mosquée d’Al-Aqsa et d'El-Qods occupée où la "résidence surveillée" et des amendes ont été imposées à l'encontre de dizaines d'habitants, y compris des gardes de la Mosquée de la vieille ville. En 2018, quelque 312 Palestiniens ont été tués, selon un rapport du Bureau central de la statistique de Palestine (PCBS), publié à l'occasion du 71e anniversaire de la Nakba, et 29.600 autres ont été blessés.