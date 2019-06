MC Alger : Brahimi, deuxième recrue estivale

Brahimi est devenu dimanche la deuxième recrue estivale du MC Alger pour les deux prochaines saisons, a annoncé le directeur général sportif du club, Omar Ghrib, au cours de la présentation du joueur aux médias. Brahimi (25 ans) rejoint ainsi son ancien coéquipier au NAHD, Walid Allati, qui s'était également engagé avec le "doyen" la semaine dernière pour la même durée.

L'ailier du CS Constantine, Abdenour Belkheir, qui devait signer samedi dernier pour le MC Alger, a fini par se rétracter à la dernière minute.

D'autres nouvelles recrues sont annoncées dans les prochains jours. On parle notamment du gardien de but du NAHD, Gaya Merbah, du milieu offensif de l'USM Bel-Abbès, Larbi Tabti, ou encore de l'ancien défenseur de l'USM Alger, Farouk Chafaï.

En revanche, le dirigeant mouloudéen s'est passé des services de 9 joueurs : Morceli, Azzi, Tebbi, Demmou, Arous, Hachi, Keniche, Souibaâh et Hadouche. Le MCA qui a enregistré le retour à la barre technique de l'entraîneur français, Bernard Casoni, a réalisé une saison décevante, terminant à la 6e place au classement (43 points).

Le MCA prendra part à la prochaine édition de la Coupe arabe des clubs champions suite à l'invitation de l'Union arabe (UAFA) au même titre que le CS Constantine. Le MCA entamera la préparation d'intersaison à Alger avant d'effectuer deux stages à l'étranger, le premier en Tunisie et le second en Pologne à partir du 9 juillet.