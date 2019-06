Ligue 2 : Aziz AbbaS, proche du WA Tlemcen

Le technicien Aziz Abbas a donné son accord de principe pour diriger la barre technique du WA Tlemcen (Ligue 2 de football professionnel) la saison prochaine, a -t-on appris dimanche auprès du coach braidji. L’ancien entraineur du Nadjem Chabab Magra est attendu samedi prochain dans la capitale des Zianides pour finaliser son contrat, a précisé la même source. "J’ai reçu des propositions de plusieurs clubs de ligue 2, notamment du MO Béjaia et de l’USM Annaba, mais c’est finalement le projet qui m’a été présenté par les dirigeants pour le WA Tlemcen qui m’a le plus convaincu", a expliqué Aziz Abbas. Cet entraineur qui vient de réaliser une montée historique en Ligue 1 avec le NC Magra espère trouver le même succès la saison prochaine avec le WAT . "L’an dernier, nous avons réussi un véritable exploit avec le NCM malgré le manque de moyens et l’inexpérience de certains joueurs. Aujourd’hui je suis vraiment motivé à l’idée de prendre les rênes du WA Tlemcen qui a toutes les qualités nécessaires pour réintégrer l’élite du football algérien", a-t-il conclu.