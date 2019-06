Commentaire : Sérénité

Après une année scolaire relativement calme et sereine, l’heure est aux examens de fin de cycles. Il y a une semaine, ce sont les épreuves de la cinquième qui se sont déroulées au niveau des différents établissements primaires. Depuis hier, c’est au tour des collégiens d’entamer leurs examens du Brevet d’enseignement moyen(BEM), phase d’évaluation importante qui consacre le passage aux études secondaires. Ces deux examens seront suivis par le très emblématique bac qui focalise l’attention des élèves et stresse les parents. Le coup d’envoi du baccalauréat, version 2019, est attendu pour dimanche prochain, marquant la clôture en apothéose de la fin de l’année scolaire qui n’a pas connu, il faut le souligner, beaucoup de perturbations et grèves, en dépit de la situation de révoltes et de protestations que connaît le pays depuis le 22 février dernier.

Le cursus scolaire comme les préparatifs matériels des examens de fin d’année se sont déroulés dans de bonnes conditions. Les épreuves de fin d’année se déroulent dans la sérénité totale, grâce au dispositif matériel et de sécurité mis en place par le gouvernement.

Toutes les conditions nécessaires ont été réunies pour permettre aux élèves et lycéens de passer des examens dans un climat empreint de calme et quiétude.

Il s’agit d’un challenge réussi et d’un défi relevé par les pouvoirs publics d’organiser ces épreuves dans d’excellentes conditions et sans perturbations.

C’est d’ailleurs, ce qui ressort de la déclaration faite par le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, qui a affirmé que «toutes les mesures ont été prises pour assurer le bon déroulement de ces épreuves» ; parmi les mesures préventives décidées et prises, il y a lieu de citer la mise en place des brouilleurs pour lutter contre la fraude et éviter tout risque de fuite des copies par voie digitale.

Tout est donc mis en place pour éviter les incidents qui ont émaillé les précédentes sessions des années passées. Depuis le début de l’année scolaire en cours, le gouvernement, et ce à travers le ministère de l’Éducation, n’a épargné aucun effort dans l’encadrement et l’accompagnement, tant sur le plan pédagogique, organisationnel que logistique, de la famille de l’éducation, enseignants et élèves.

Tout est engagé pour atteindre l’objectif tracé, celui de réussir une école de la performance, un système éducatif au niveau élevé tourné vers la science et la technologie. Après des années de réformes engagées, tous paliers confondus, le temps est venu pour cueillir les fruits de toutes les mesures pédagogiques mises en œuvre.

Bâtir l’école de demain et atteindre l’excellence restent toujours des objectifs à portée de main, grâce aux efforts de la famille de l’éducation et à l’implication active des parents d’élèves, dont la responsabilité est aussi importante que celle des enseignants. Il importe aux pouvoirs de réunir toutes conditions matérielles et logistiques pour mieux accompagner les réformes pédagogiques en cours de mise en œuvre. La modernisation des infrastructures scolaires, opération en cours d’exécution, va se poursuivre pour offrir les moyens nécessaires de qualité et un environnement propice à la réussite.

M. Oumalek