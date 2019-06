Abdelkrim Boudraâ : «éviter la chasse aux sorcières»

Le porte-parole du collectif ‘‘Nabni’’, Abdelkrim Boudraa, a estimé que la politique de la chasse aux sorcières ne rime à rien dans le contexte politico-économique actuel, précisant que la situation de l’économie nationale «critique» se détériore de plus en plus.

Lors de son passage à notre forum, le porte-parole du collectif ‘‘Nabni’’ a mis en exergue l’importance d’écarter toutes les politiques de ‘‘diabolisation’’ qui visent à détruire l’économie nationale et les entreprises privées en particulier.

Dans ce cadre, M. Boudraa a dit que la conjoncture actuelle «ne nous permet pas de pêcher en eaux troubles, en noyant les chefs d’entreprises dans la suspiscion, malgré leur implication directe dans la corruption et les affaires suspectes», précisant que « nous aurons le temps à l’avenir » pour qu’ils puissent rendre des comptes dans la tranquillité et la sérénité.

Dans ce contexte, l’invité de notre forum a expliqué sa position en disant que la priorité aujourd’hui est «la survie économique de l’Algérie» et de «penser à la transition politique».

S’agissant de la présidentielle, le porte- parole de ‘‘Nabni’’ a mis en exergue les vertus du dialogue sérieux avec le pouvoir en place pour trouver un contenu consensuel. L’amendement de la loi électorale est impératif pour assurer la transparence du prochain scrutin et l’élection d’un président.

H. Hichem